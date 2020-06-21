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迪麗熱巴《幸福，觸手可及》美包特搜！馬鞍、圓筒6個同款值得入手

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小資女孩投資輕奢包，PICK時尚教主放姐的同款不會錯！迪麗熱巴在新劇《幸福，觸手可及》中飾演直爽幹練的才華設計師周放，除了都會戀愛劇情讓人超容易入坑，周放的#OOTD也成為網友熱議的時髦上班穿搭範本！這回編輯為大家帶來，放姐手上最不能錯過的6款設計師手包介紹，一起看看吧！

《幸福，觸手可及》迪麗熱巴 包款1：apede mod. 皮革手提包，¥380（約NT$11300）

紐約小眾品牌apede mod於2016成立，至今已經能在Instagram的街拍中頻繁看到它的蹤影，潮模明星搶著背！每件面料，每一個拉鍊到每一針一線，都是由工匠純手工製作，質感好到沒話說，很值得擁有！

▲迪麗熱巴包包。（圖／美人圈）

在《幸福，觸手可及》中，周放也有好幾顆apede mod的包款。像是這款皮革梯形方包，雙線金屬手柄的靈感來自20年代的裝飾藝術設計，再由深銅色的牛皮製成包身，大容量的空間連一本迷你書都能放！同時配有肩帶，不僅能讓穿搭更多元豐富，實用度也提高許多～

▲迪麗熱巴包包。（圖／美人圈）

《幸福，觸手可及》迪麗熱巴 包款2：apede mod Mint Knotty 墨綠色打結水桶包

墨綠色的打結水桶包，在劇中出鏡率也很高。

▲迪麗熱巴包包。（圖／美人圈）

可手提可肩背，再搭配上低調內斂的深草綠，是日常上班族實用度非常高的一款包包選擇。

▲迪麗熱巴包包。（圖／美人圈）

此外，水桶包型十分能裝，如果你和編輯一樣總喜歡把整個化妝包、一堆雜物帶在身上才安心的人，投資它不會讓你失望～包身看起來嬌小但其實很能裝，且兩種材質的結合設計也別具特色，皮革包身和樹脂材料做成的手把，百搭、時髦又不容易撞包。

▲迪麗熱巴包包。（圖／美人圈）

《幸福，觸手可及》迪麗熱巴 包款3：STAUD 雙圓駝色包

洛杉磯品牌STAUD可以說是近年來非常火熱的設計師品牌，最經典的「半月包」和「圓筒包」大家絕對不陌生，幾乎是國外名媛超模女星人手一顆的IT包款。

▲迪麗熱巴包包。（圖／美人圈）

熱巴拿的這款雙圓駝色包，包體輪廓線條簡約大方，但特別耐看。駝色不深不淺剛剛好，大圓弧型還有一種輕盈感，搭配上夏天的碎花小洋裝或性感上衣也不會覺得太過沈重。

此外，容量也是扎扎實實的大，沙灘海邊出遊也能把防曬泳衣放入。但是包底為不破壞輪廓，並沒有做防磨設計，建議不要直接放地板，以免磨損包底邊角唷！

《幸福，觸手可及》迪麗熱巴 包款4：STAUD Shirley格紋單肩包，¥375（約NT$11130）

這款編織格紋包，更小巧可愛、好搭配，上班跑趴都合適，又特別推薦給嬌小女孩。包體簡單方正，但編織紋路畫龍點睛，避免了設計過度樸素。

▲迪麗熱巴包包。（圖／美人圈）

搭配上也不分季節的百搭，冬天和放姐一樣駝色大衣外背上，為沉悶的冬裝增添一點輕盈感；夏天奶茶色穿搭或是牛仔褲都能配，實用度完全滿分！

▲迪麗熱巴包包。（圖／美人圈）

《幸福，觸手可及》迪麗熱巴 包款5：Strathberry MIDI TOTE，£545（約NT$18400）

Strathberry是英國皇室梅根的愛牌，每一個包款都是手工訂製，由資深皮革師傅一針一線縫紉完成，質感媲美專櫃，也讓官網常常賣到缺貨。

▲迪麗熱巴包包。（圖／美人圈）

▲迪麗熱巴包包。（圖／美人圈）

「Midi Tote」包款，光是梅根就包了兩個顏色！公事包感的幹練外型，配色上多是大地色做組合，也有素色款式。而大小則比A4紙張略大，很適合普通上班族。

▲迪麗熱巴包包。（圖／美人圈）

《幸福，觸手可及》迪麗熱巴 包款6：A.P.C 馬鞍包

馬鞍包的風潮在這個春夏更加火熱！除了專櫃大牌的經典款不能錯過，小資女也可以入手A.P.C這款馬鞍包唷！

▲迪麗熱巴包包。（圖／美人圈）

A.P.C可以說是是法國簡約時尚的代表品牌，從衣服到配飾，每個單品都十分注重細節設計，去蕪存菁留下最經典內斂的元素。

▲迪麗熱巴包包。（圖／美人圈）

除了經典的半月包，放姐背的這款紅色馬鞍包也十分值得入手！鮮豔、時髦又有女人味，簡單的皮衣牛仔褲穿搭，就能把時髦帥氣展露無疑～同系列也有神秘藍色包款，不想撞包追求獨特的女孩，也可以試著駕馭它!

文／美人圈　圖／翻攝自電視劇幸福觸手可及、微博＠电视剧幸福触手可及、＠周放bot、＠嘉行迪丽热巴工作室、farfetch.com、Strathberry、apede mod.

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

迪麗熱巴, 幸福觸手可及, 包包, 包款, 皮包
fashion.net

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