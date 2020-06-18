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周董要入手了沒？施華洛世奇推出「黑水晶版」蝙蝠車　同捆蝙蝠俠不到2萬5

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編輯／Duke

DC漫畫中最受歡迎的角色非蝙蝠俠莫屬，他不僅陪伴許多人的童年，眾多的周邊商品更是一大原因。近日，施華洛世奇（Swarovski）就使用自家黑水晶製作出史上最經典的蝙蝠車，不曉得擁有真實比例蝙蝠車的「周董」周杰倫入手了沒？

這輛蝙蝠車一共在蝙蝠俠系列電影中出現兩次，兩次皆為提姆波頓（Tim Burton）執導，首次是在1989年的電影《蝙蝠俠》中，第二次則現身於1992年的電影《蝙蝠俠大顯神威》。因蝙蝠車擁有修長的車頭，搭配飛機用噴射引擎為主體，並在尾端加上葉片，在當時造成轟動，日後也成為民眾對於蝙蝠車的印象。

此次施華洛世奇便以自家的黑水晶為主要材質，並用切割的方式，讓蝙蝠車擁有473個切割面以展現亮麗光澤。官方表示，這輛蝙蝠車不是給小孩子的玩具，而是收藏品，建議15歲以上再購買。同時，施華洛世奇還很貼心帶來蝙蝠俠的收藏品，製作上則以黑水晶搭配灰水晶，並帶有更多的切割面，而披風、黃色腰帶、胸前標誌，亦做得相當精細，絕對是送給DC迷的最佳選擇。

▲施華洛世奇蝙蝠車。（圖／翻攝自施華洛世奇官網、野獸國官網）

▲施華洛世奇蝙蝠車。（圖／翻攝自施華洛世奇官網、野獸國官網）

▲蝙蝠車，定價為台幣14,900元。（圖／翻攝自施華洛世奇官網）

▲施華洛世奇蝙蝠車。（圖／翻攝自施華洛世奇官網、野獸國官網）

▲施華洛世奇蝙蝠車。（圖／翻攝自施華洛世奇官網、野獸國官網）

▲蝙蝠俠，定價為台幣14,900元。（圖／翻攝自施華洛世奇官網）

目前蝙蝠車與蝙蝠俠都可以在施華洛世奇官網買到，若是想收藏一組，官網另有推出獨家套裝可以一次收齊，價格比單買還要便宜，直接幫各位省下台幣4,900元。

▲施華洛世奇蝙蝠車。（圖／翻攝自施華洛世奇官網、野獸國官網）

▲套裝定價為台幣24,900元。（圖／翻攝自施華洛世奇官網）

除了施華洛世奇外，台灣玩具品牌野獸國也發表全新雕像作品，其中便以著名蝙蝠俠系列電影《黑暗騎士：黎明昇起》為主題，推出「黑暗騎士紀念雕像」。這座雕像為電影中人們替蝙蝠俠建立的紀念雕像，此次野獸國將其還原，並使用手工打模與上色描繪製作，目的在完美還原電影的經典場景，是蝙蝠俠粉絲不可錯過的收藏之一。

▲施華洛世奇蝙蝠車。（圖／翻攝自施華洛世奇官網、野獸國官網）

▲野獸國推出黑暗騎士紀念雕像。（圖／翻攝自野獸國官網）

▲施華洛世奇蝙蝠車。（圖／翻攝自施華洛世奇官網、野獸國官網）

▲高度達到45公分。（圖／翻攝自野獸國官網）

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關鍵字：

DC漫畫, 蝙蝠俠, 施華洛世奇, 蝙蝠車, 周杰倫, 提姆波頓, 黑水晶, 野獸國, 黑暗騎士, 紀念雕像, 收藏
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