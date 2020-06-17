ZARA大折扣4折起今晚9點開跑　度假洋裝、IG夯包現省超過千元

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自ZARA官網

西班牙快時尚品牌ZARA在「618購物節」前夕，搶先推出季末大折扣，眾多夏季商品下殺4折起，絕美洋裝現省超過千元，時髦鞋、包500元有找！從今（17日）晚間9點開始由APP率先開跑，官網於晚間10點開始，18日起則於實體門市正式啟售。

▲ZARA季末折扣今晚開跑。



幾乎所有類別的服裝都將納入本次特價商品清單中，包括女孩們夏日必備的清爽洋裝，幾乎都從NT＄1490以上降價到千元有找，由七到四折不等的折扣，最多甚至能省下超過兩千！

▲（左）NT＄1,990特價990。（右）NT＄1,490特價990。



▲NT＄1,490特價990。



▲限量版亮片連身裙下殺四折，原價NT＄4,490，特價NT＄1,790。



基本素T、背心不同版型、顏色齊全，最低只要NT＄190起，趁此機會一舉包色也不為過。歐美風格Crop Top也列入折扣。

▲素T、背心NT＄190起。



▲歐美風半身Crop Top特價（左）NT＄290、（右）NT＄590。



ZARA的鞋、包一直以來也十分受到少女們歡迎，想尋找可愛俏皮風格、法式浪漫時髦款都有多樣選擇，日前IG上爆紅的「小雛菊網紗包」，這次終於也降價了！還有時下最流行的珍珠、鱷魚皮等元素包款，更是能以500元以下的超高CP值價格入手。

▲小雛菊網紗包原價NT＄990特價790、珍珠口金包 特價NT＄900、藍色緞面珍珠包 特價NT＄990。



▲鱷魚皮托特包、翻蓋迷你包，特價NT＄490。



穿著度假風洋裝，最需要一款能與之搭配的涼鞋，日常搭配牛仔褲也能營造休閒優雅姿態，ZARA本次折扣的鞋款平均都有七折以上的優惠，零碼尺寸更能藉此機會挖到低價寶物。

▲（上圖）中跟涼鞋、方頭高跟涼鞋，原價NT＄1,990，特價NT＄990；（下圖）真皮平底穆勒鞋，原價NT＄1,990，特價NT＄990。