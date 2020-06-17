林俊傑拎的愛馬仕鯊魚包這裡買　佳士得專拍大秀男人精品

▲林俊傑是時尚通，早已入手任何角度看都有趣的愛馬仕Bolide鯊魚包。（圖／翻攝JJ Lin IG）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行推出的網上專拍發展蓬勃，佳士得（Christie’s）不再侷限單一類別，精心策畫跨門類的精品網上專拍，舉辦6月24日至7月2日開放競投的「翩翩君子：名錶、威士忌及精美配飾」線上拍賣，呈獻專為品味男士蒐羅的精緻珍品，當中包括演藝圈潮男林俊傑也擁有的愛馬仕（Hermes）Bolide鯊魚包。

▲林俊傑2年前拎愛馬仕Bolide鯊魚包賞奈良美智展受到好評。（圖／翻攝JJ Lin IG）

▲佳士得網上專拍愛馬仕45公分鯊魚BOLIDE包（左）估價約230,000元起，特別訂製電光藍色及白色TOGO小牛皮40公分柏金包估價約305,900元起。（圖／佳士得提供）



身上有不少精品好貨的林俊傑，2年前遊日本時拎著愛馬仕正面、側面都有戲的Bolide鯊魚包，令人印象深刻。同款包近日登上佳士得為紳士們規劃的線上專拍，起標價約230,000元起，同場還有特別訂製的電光藍色及白色 TOGO

小牛皮 40 公分柏金包，特殊配色受到矚目。

▲佳士得呈獻Michele Della Valle設計鑽石及青金石袖扣，估價約84,100元起。

▲Richard Mille RM011 Felipe Massa鑽錶，估價約5,735,000元起。

男士們熱愛的名錶、名酒沒缺席佳士專拍，而帶有趣味性的小珠寶也是亮點拍品，當中Michele Della Valle設計的比讚造型鑽石及青金石袖扣，吸引年輕收藏家目光；線上拍賣確實開拓不少新客，蘇富比與香港創意工作AllRightsReserved 聯合策劃、正在競拍中的慈善拍賣，便匯集了KAWS、VERDY、長場雄等作品與潮物。

▲蘇富比網上慈善拍賣哆啦A夢STAND BY ME 1:10木雕，估價約11,500元。（圖／蘇富比提供）

