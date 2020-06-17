fb ig video ETtoday search mobile

林俊傑拎的愛馬仕鯊魚包這裡買　佳士得專拍大秀男人精品

>

▲▼ 林俊傑 。（圖／翻攝jjlin IG）

▲林俊傑是時尚通，早已入手任何角度看都有趣的愛馬仕Bolide鯊魚包。（圖／翻攝JJ Lin IG）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行推出的網上專拍發展蓬勃，佳士得（Christie’s）不再侷限單一類別，精心策畫跨門類的精品網上專拍，舉辦6月24日至7月2日開放競投的「翩翩君子：名錶、威士忌及精美配飾」線上拍賣，呈獻專為品味男士蒐羅的精緻珍品，當中包括演藝圈潮男林俊傑也擁有的愛馬仕（Hermes）Bolide鯊魚包。

▲▼ 林俊傑 。（圖／翻攝jjlin IG）

▲林俊傑2年前拎愛馬仕Bolide鯊魚包賞奈良美智展受到好評。（圖／翻攝JJ Lin IG）

▲▼佳士得 。（圖／公關照）▲▼佳士得 。（圖／公關照）

▲佳士得網上專拍愛馬仕45公分鯊魚BOLIDE包（左）估價約230,000元起，特別訂製電光藍色及白色TOGO小牛皮40公分柏金包估價約305,900元起。（圖／佳士得提供）

身上有不少精品好貨的林俊傑，2年前遊日本時拎著愛馬仕正面、側面都有戲的Bolide鯊魚包，令人印象深刻。同款包近日登上佳士得為紳士們規劃的線上專拍，起標價約230,000元起，同場還有特別訂製的電光藍色及白色 TOGO
小牛皮 40 公分柏金包，特殊配色受到矚目。

▲▼佳士得 。（圖／公關照）

▲佳士得呈獻Michele Della Valle設計鑽石及青金石袖扣，估價約84,100元起。

▲▼佳士得 。（圖／公關照）

▲Richard Mille RM011 Felipe Massa鑽錶，估價約5,735,000元起。

男士們熱愛的名錶、名酒沒缺席佳士專拍，而帶有趣味性的小珠寶也是亮點拍品，當中Michele Della Valle設計的比讚造型鑽石及青金石袖扣，吸引年輕收藏家目光；線上拍賣確實開拓不少新客，蘇富比與香港創意工作AllRightsReserved 聯合策劃、正在競拍中的慈善拍賣，便匯集了KAWS、VERDY、長場雄等作品與潮物。

▲▼ 蘇富比 。（圖／公關照）

▲蘇富比網上慈善拍賣哆啦A夢STAND BY ME 1:10木雕，估價約11,500元。（圖／蘇富比提供）
 

關鍵字：

佳士得, 蘇富比, 林俊傑, 愛馬仕
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

郎朗嫩妻吉娜愛麗絲戴De Beers珠寶彈琴超仙！穿LV俏皮當學人精

郎朗嫩妻吉娜愛麗絲戴De Beers珠寶彈琴超仙！穿LV俏皮當學人精

謝金燕夏日必備超狂腹肌　逼人線條搶走19萬元香奈兒風采　

謝金燕夏日必備超狂腹肌　逼人線條搶走19萬元香奈兒風采　

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

全球最美不丹王后曬全家福　戴Anna Hu婚禮珠寶見證甜蜜時刻 曾之喬露美背秀Dior包　耍性感強壓開腿孫芸芸　 LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大　同場再秀20億元珠寶 蔡詩芸愛的AP錶新增機械錶　經典輪廓加大1毫米 曾之喬綠油油凡人難駕馭　連卡地亞坦克錶、絲繩手環都鮮綠 林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款 李晶晶再累也放不下童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面