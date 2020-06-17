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620補班日丹堤、伯朗齊推買一送一　周六上班不憂鬱

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▲丹堤,買一送一,振興券。（圖／翻攝丹堤咖啡官方粉絲頁、丹堤咖啡提供）

▲丹堤於6／20推出買一送一優惠。（圖／翻攝丹堤咖啡官方粉絲頁、丹堤咖啡提供）

記者蔡惠如／綜合報導

為了即將迎來的端午節連假，6／20許多上班族都需要補班，加上最近天氣炎熱屢創高溫，感覺補上班日就更加難熬，連鎖咖啡店包括丹堤、伯朗均推出飲品買一送一吸客，而星巴克則在6／22起至6／31期間每周一二，推出黑咖啡系列買一送一優惠活動。

本周上班日長達6天，為緩解6／20需要補班的心情，連鎖店丹堤咖啡針對補班日當天，推出「努力生活不孤單」買一送一快閃活動，只要在活動當日至全台門市出示APP、FB或LINE的指定畫面，即可享全系列大杯以上飲品買一送一限時優惠，無論是想單人狂灌2大杯或是跟同事揪一起療癒都沒問題。

▲丹堤620補班日優惠。（圖／丹堤咖啡提供）

另間連鎖店伯朗咖啡館，6月推出多重優惠吸客，除了指定午晚套餐買一送一活動與每周一的會員飲品分享日之外，針對6／20補班日也推飲品不限品項買一送一，外帶與店內引用皆同享優惠。

▲解封日咖啡優惠。（圖／翻攝星巴克APP、丹堤、伯朗咖啡提供）

▲伯朗也在補班日祭買一送一，連夏日新品也有包括。（圖／伯朗咖啡提供）

星巴克在6月中下旬也推買一送一優惠，限定6月份最後2次的周一周二，從6／22起至6／23，以及6／29至6／30期間，祭出「黑咖啡happy hour」，療癒上班族補班後與放假後首日工作天的心情，優惠當天從上午10點至下午2點，單筆購買兩杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。

▲▼ 星巴克買一送一 。（圖／取自官方粉絲團）

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 丹堤, 伯朗, 補班日, 上班日
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