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《傳聞中的陳芊芊》趙露思曾被笑最胖女演員！不運動減肥法成功瘦到39kg

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因為演出《傳聞中的陳芊芊》而爆紅的中國新生代女演員趙露思，過去在拍攝《三千鴉殺》時，甚至因為身材看起來太肉，被嘲是全網最胖女演員，最近他公開自己在拍攝《陳芊芊》時瘦到39公斤，而且完全沒有運動～成功打破過去網友對他肉肉的印象！以下就公開露思超簡單又不傷身的的3個「養生減肥法」！

▲趙露思瘦身。（圖／美人圈） 

趙露思減肥方法1：必吃早餐

▲趙露思瘦身。（圖／美人圈）

趙露思表示，雖然在劇組有時候作息比較不正常、條件也有限，但是每天早上他一定會吃早餐！他表示維持吃早餐的好習慣不只可以幫助身體新陳代謝、讓燃燒熱量的速度變快，早上攝取的熱量多一點，也比較容易被身體消化，不會堆積成為脂肪～

趙露思減肥方法2：多吃蔬菜水果

▲趙露思瘦身。（圖／美人圈）

趙露思表示他是個不愛運動的人，因此如果要減肥的話，比起靠運動，寧願選擇克制飲食～而其中絕對不能少的就是蔬菜和水果！他會在選擇在午餐時攝取更多蔬菜，能夠促進排便、減少身體水腫的情況，而且皮膚也會變好！如果餐與餐之間感有飢餓感，露思則會選擇水果作為零食，但是要注意避免糖分太高的水果！

趙露思減肥方法3：多喝水

▲趙露思瘦身。（圖／美人圈）

多喝水的好處相信大家都知道～而露思也表示「喝水解百毒也解脂肪」，因此他在瘦身期間每天一定會喝至少2000cc的水！除此之外，晚上是完全不吃飯的～當然高熱量的零食、飲料，也完全不能出現！

文／美人圈　圖／翻攝自微博＠传闻中的陈芊芊官微、小紅書＠赵露思

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

傳聞中的陳芊芊, 趙露思, 減肥, 瘦身
fashion.net

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