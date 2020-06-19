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2020春夏流行色不是經典藍　日本穿搭網站公佈「綠色」才最熱門

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編輯／Duke

每年時尚人士都會根據時裝周或是色彩權威PANTONE公布的顏色，來引領今年或各季度最熱門的顏色穿搭，像是2020年度代表色「經典藍」及配色組合，不過日本流行網站WEAR則有不同看法，近日一份報告出爐表示，2020年春夏服飾顏色調查「綠色」為最熱門的配色之一，出現率上升206％。

▲WEAR公布春夏最夯顏色。（圖／翻攝自WEAR）

▲WEAR公布春夏最夯顏色為綠色。（圖／翻攝自WEAR）

針對今年春夏服飾顏色，WEAR收集2月1日到4月21日間的相關數據，並以7,003名女性為主要調查對象後發現，女性在穿搭綠色較去年上升206％，其中又以鮮豔的「開心果綠」與「薄荷綠」最受歡迎，反而是工裝經常使用的「青苔綠」和「橄欖綠」較不受女性喜愛。

▲WEAR公布春夏最夯顏色。（圖／翻攝自WEAR）

▲綠色較去年上升206％。（圖／翻攝自WEAR）

▲WEAR公布春夏最夯顏色。（圖／翻攝自WEAR）

▲開心果綠與薄荷綠最受歡迎。（圖／翻攝自WEAR）

▲WEAR公布春夏最夯顏色。（圖／翻攝自WEAR）

▲顏色較深的青苔綠和橄欖綠，反而不受女性喜愛。（圖／翻攝自WEAR）

WEAR還給出過去四年綠色單品的數據，包括上衣、外套、下身、群裝等類別，當中著用綠色上衣的比例在今年大幅增加，驗證開心果綠、薄荷綠為今年春夏最受歡迎的顏色。

▲WEAR公布春夏最夯顏色。（圖／翻攝自WEAR）

▲著用綠色上衣的比例大幅增加。（圖／翻攝自WEAR）

另外，綠色會受到女性歡迎，箇中原因在於女性善於嘗試多種顏色，不像男性非黑即白，因此更能利用白色、米色、藍色等色系來搭配開心果綠與薄荷綠。

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關鍵字：

WEAR, 日本, 春夏服飾, 顏色調查, 綠色, 經典藍, 開心果綠, 薄荷綠, 青苔綠, 橄欖綠
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