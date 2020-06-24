想吃道地日式湯咖哩不用飛出國！台北中山區5家餐廳快列入口袋名單

好吃的咖哩飯製作過程繁瑣，每個步驟都相當講究，讓吃進嘴裡的每一口濃郁有層次。因為疫情沒辦法飛出國沒關係，在台灣就可以吃到北海道在地口味的湯咖哩，下班後還想要配上一杯sake消除疲勞通通都有，儂編整理了中山區5間咖哩飯，妳吃過了嗎？



1. 倆男食所

在 Instagram 查看這則貼文 TWO MAN Daily 倆男食所（@two_man_daily）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 30 日 上午 3:08 張貼

隱身在行天宮附近的巷弄內，《倆男食所》結合咖哩飯和咖啡廳，木造外觀既簡單又充滿文青感，許多人都會在門口拍照打卡。店內的熱門「經典雞腿肉咖哩」和「手拍漢堡排咖哩」太晚來就吃不到！濃郁的咖哩中混入香料熬煮2小時，配上雞肉口感扎實不柴，漢堡排以純牛肉每日手工捏製，費工的製作過程怪不得每日提供的份量不多。飯後的甜點焦糖布丁也受到大家熱愛，軟嫩的口感加上香濃的焦糖味，怎麼能不加點一份！

【店家資訊】

地址：台北市中山區錦州街231巷5號

營業時間：11:00 - 14:30、17:00 - 21:00（週一無營業）

電話：02 2563 0723



2. Nargis納吉司台北概念茶館

在 Instagram 查看這則貼文 Nargis 納吉司台北概念茶館（@nargistaiwan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 3 日 下午 7:57 張貼

印度，全世界最大的紅茶產區，NARGIS的總部就位在加爾各答。在這《納吉司》不單單只是紅茶館，除了排列整齊的茶罐、印度藍調風格的裝潢，還有老闆對料理的用心。老闆自製的咖哩飯讓吃過的客人都讚不絕口，並非印度或日式風味而是屬於《納吉司》獨一無二的味道。選用生態有機小農耕種胚芽米，咖哩加入香料拌炒，吃起來健康不膩，搭配一杯紅茶是絕佳的組合。

【店家資訊】

地址：台北市中山區民生東路二段127巷10號

營業時間：11:00 - 20:00（週二無營業）

電話：02 2564 2521

3. 銀兔湯咖哩

在 Instagram 查看這則貼文 銀兔湯咖哩（@ginto_soupcurry）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 10 日 下午 10:10 張貼

不用出國就能享受到日本湯咖哩，來自北海道的《銀兔湯咖哩》目前在台灣已有多家分店，店家有趣插圖、工業風裝潢是一大特色。湯咖哩選用天然食材，以大骨熬製湯底，濃郁的口感、豐富的配料讓人一口接著一口。多種口味任妳選擇，肉質鮮嫩多汁、咖哩湯帶著檸檬清香和新鮮蔬菜，每份套餐都滿滿有著心意，連老饕邰智源也大推的愛店！

【店家資訊】

地址：台北市中山區松江路123巷7號

營業時間：11:30 - 15:00、17:30 - 21:00（週二無營業）

電話：02 2502 9386

4. THE WRICE來時

在 Instagram 查看這則貼文 The Wrice 來時（@iamthewrice）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 20 日 上午 5:18 張貼

置身在小巷裡的《來時》是一家簡約文青的小店，店內以白色系為主，乾淨舒適的環境，讓人十分愜意。不論在哪個角落拍照起來都很有質感，主要販售除了飲料甜食還有飯食，菜單也有日語、英文的版本帶外國朋友來也沒問題。咖哩飯以香料、蔬菜燉煮，不添加人工澱粉勾芡，最特別的是搭配剝皮辣椒增添層次感，喜歡吃辣的朋友絕不能錯過。附餐的南瓜濃湯也很有誠意，不加任何調味粉包，喝起濃郁健康無負擔。

【店家資訊】

地址：台北市中山區南京東路一段13巷7弄2-7號

營業時間：12:00 - 20:00（週二三無營業）

電話：02 2536 8636



5. 羽sake

在 Instagram 查看這則貼文 羽sake（@hane_sake）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 15 日 下午 11:56 張貼

下了班想找個地方小酌，與三五好友聊天抒發心情，《羽》再適合不過。親民的價格是創立的初心希望「平價的消費，精緻的感受」。店內為日式風格，透過推廣清酒讓年輕人不再認為，是老人與長輩才愛喝的酒品。此外也有多道日式料理，其中每日限量的咖哩飯配厚切豬排，廣受顧客喜愛，酥脆的炸豬排和濃郁的日式咖哩，加入荷包蛋和蘿蔔解膩又健康，還吃的到均衡的營養。

【店家資訊】

地址：台北市中山區南京東路二段41巷16弄2號

營業時間：11:30 - 14:00、17:30 - 23:00（週日無營業）

電話：02 2522 4222

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@hane_sake、@two_man_daily、@nargistaiwan、@ginto_soupcurry、@iamthewrice

編輯整理：林芊佑

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