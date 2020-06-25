IG中毒者必收的22個「GIF關鍵字」！質感手繪插圖　讓限時動態更可愛

近期網路上熱議討論的話題就是IG限時動態的GIF檔，身為IG中毒者的儂編，一定要把這個訊息分享給大家。自從限時動態有了GIF的功能後，就會手癢很想發，尤其看到這些可愛的貼圖，莫名的覺得超療癒！相信很多人發限時動態時都有個小困擾，就是想加GIF美化，卻又不知道關鍵字該打什麼！儂編都聽到各位的心聲囉，不管你是喜歡韓系還是日系的手繪風GIF貼圖，幾個超實用裝飾小圖，絕對讓你的IG Story變得更可愛！趕緊將這些關鍵字記下吧。



韓系文青風GIF圖

#文青畫風食物篇

吃貨必備的GIF圖來囉！想要蒐集一些食物畫風的GIF圖嗎？只要輸入MADGENFOU就可以找到囉，這裡有超可愛的手繪食物，包你用了會愛上！那如果你想要找飲料元素的話，也可以搜尋LIZAPROCH，各種常用食物貼圖都可以用喔！



#文青畫風字體篇

如果喜歡各種唯美文青字體的風格的話，你一定要試試這2個關鍵字，第一個是VIPAPIER，這很適合文青的少女們，各種粉色系超夢幻，只是他大部分好像不是英文餒？第二個就是HOUSEOFRUE，這個得字體貼圖雖然超美超可愛的，但它的選擇真的有點少…



#文青畫風植物篇

喜歡花草樹木綠色植物氛圍的朋友們，推薦2組關鍵字給你們！第一組叫做PLANT LOVER，它的花草樹木種類最多，喜歡文青風的你，這種花草是佈置你IG Story的重要靈魂人物呀！而第二組的關鍵字是PLANTETHICS，喜歡灰綠色色調的朋友們，這款你可不能錯過，除了一些植物，它還多了一些英文字做搭配，喜歡這類風格的可以去尋寶一下。





#文青畫風咖啡篇

如果你是咖啡愛好者，那推薦這2組關鍵字給你。第一組是THE BLUE MORNING，這系列比較像卡通文青的風格，當然除了咖啡之外還有一些甜點麵包的貼圖，真的很貼心的關鍵字組合！再來第2組的BOHO則是以各種幾何圖形的咖啡色系貼圖為主，在選擇GIF圖時，不一定要跟照片元素一樣，只要色系一致，並選用自己喜歡的圖佈置起來也是很美的！



#文青畫風配件篇

如果你現在所處的地方是秋冬或很冷的話，可以多多使用這2組GIF喔！第一組HYGGE裡面有超多冬天可愛的配件啦，而且還有各種不同舒適的英文字眼，可以多多運用。相信大家對文青風格的小物愛不釋手，那第二組的關鍵字PERECZKE必收！雖然跟上一個一樣都是比較冬天的配件，但這款的貼圖真的都超可愛的啦！





日系可愛風GIF圖



#手繪塗鴉風裝飾篇

首先要介紹的這組chiroru，是IG Story必備裝飾，以白色系為主的手繪小圖，尤其是喜歡兔兔的女孩們，這款貼圖必收！再來介紹的是rili，它有很多節慶的小圖案，像是聖誕節或是新年，都有各種可愛小圖唷，而且喜歡日文字的朋友們，這款絕對會是會常用的GIF圖！



#手繪塗鴉風設計篇

Nanamoji這組也是非常實用，不管是英文還是日文都有，還有各種手繪風的裝飾小圖，如果忘了其他關鍵字怎麼拼，這款GIF圖可真的要記起來！再來這組kinupos比較多是邊框或是線條的小圖，也算是蠻常會使用的小插圖。



#手繪塗鴉風必備篇

雖然這些GIF圖看起來都很類似，像這款nmemoji也是小圖常用款，各種小圖表情等等它都有，如果你覺得白色貼圖很常被背景吃掉，那它也有黑色款的喔。這些手繪小圖真的都是儂編私心的愛款，尤其是這組nemuiasa，榮登儂編最愛的GIF圖！這組的小圖選擇非常多，如果你是手繪風格的愛好者，這款你真的會愛到不行！



#手繪塗鴉風中文篇



很多人會問怎麼GIF圖都是英文為主？都沒有中文的嗎？在這推薦你這組wei3h，不要問為什麼儂編每款手繪風的貼圖都推？因為真的都太可愛了啦（羞）！相信各位看到這款也絕對會納入口袋名單的！再來是chxrry這組，雖然它的中文字比較少，但它光這些彩色的卡通圖案就贏了啦！



#手繪塗鴉風愛心篇

想找漂亮的愛心貼圖還怕找不到嗎？首推這款白色系的greendotori，它光愛心的種類就有很多了，還有一些英文的貼圖可以做選擇。接著這組lizmosley的風格跟前一個greendotori的很像，如果喜歡發星期一到日的英文小圖，這些手繪圖絕對是你必收款！



#手繪塗鴉風文青篇

如果想找的文青一點的可愛小圖，這2組一定要記起來！第一組的odsanyu，光看它這麼可愛的GIF圖就贏了一大半，讓人少女心大爆發，看了都會想要趕快發個IG Story來試試！最後這組mikyla，這個關鍵字它有很多不規則的圖形，很適合用在文字的下方當裝飾。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@strawberryjam_jam

編輯整理：路雯涵

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