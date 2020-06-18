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「漂浮式泳衣」奇特造型引熱議　自帶三層游泳圈根本旱鴨子救星

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編輯／Emily　圖／翻攝自decathlon.tw、facebook@decathlon.tw

夏天是適合玩水的季節，去海邊或游泳池清涼又消暑，但不會游泳的旱鴨子卻只能在岸邊羨慕，運動用品公司迪卡儂就推出一款自帶泳圈的「漂浮式泳衣」，一推出就在網上引起熱議，穿上它在水裡就能輕鬆浮起來，但有著三圈浮具的泳衣設計有些獵奇，恥力夠高才敢穿。

▲漂浮式泳衣。（圖／翻攝自decathlon.tw）

這款「漂浮式泳衣」叫做TAIRAKI，是女裝泳衣，在一般的黑色無袖連身洋裝泳衣外層，多了三圈充氣氣室，一圈在脖子處，另外兩圈則在裙襬處，吹氣後就像戴上三個游泳圈。有了浮具輔助，在水中就能輕鬆漂浮，比另外攜帶游泳圈、浮板…輔助用具方便，移動起來也更靈活自由。

▲漂浮式泳衣。（圖／翻攝自decathlon.tw）

▲漂浮式泳衣。（圖／翻攝自decathlon.tw）

▲漂浮式泳衣。（圖／翻攝自decathlon.tw）

▲漂浮式泳衣售價台幣499元。

對於不會游泳的人來說，這款泳衣真的是救星，能幫忙克服對水的恐懼，穿著它學游泳也更好上手。但自帶泳圈的泳衣造型看起來很搞笑，也引發網友熱烈討論，懷疑「真的浮得起來嗎？」、「真的有人會穿嗎？」，更擔心穿出去會被人笑，不過泳衣在官網已經完售，只剩門市有少量庫存。

▲漂浮式泳衣。（圖／翻攝自decathlon.tw）

▲漂浮式泳衣。（圖／翻攝自decathlon.tw）

▲漂浮式泳衣。（圖／翻攝自decathlon.tw）

不會游泳又想玩水，可以乾脆購入大型泳圈，躺在上面漂浮、曬太陽就好。加州的夏日品牌Funboy就推出多款造型特殊的巨型泳圈，讓人超想要，其中一款是巨型的「漂浮酒吧」，看起來猶如夜店的包廂，最多可以跟四個人一起躺在上面，擺上飲料、食物，就能享受愜意夏日時光。另外一款則做成遊艇造型，適合一個人躺在上面曬太陽，沒搭過真的遊艇，就用泳圈過過乾癮吧！


 

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關鍵字：

泳衣, 泳圈, 游泳, 夏天, 浮具
fashion.net

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