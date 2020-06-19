「素顏霜」使用3大迷思：省略防曬、厚敷過夜　小心臉更糟

▲素顏修修光圈霜實擦。（影／記者李薇攝）



文／C編

每個女孩都有一個夢想，就是素顏也可以像用了相機濾鏡一樣，臉部肌膚白皙又零瑕疵，素顏霜應運而生，成為很多愛美女性喜歡的產品，因為它提亮的效果很自然，不會有粉感，加上乳液的質地又很清爽，脫妝也不用擔心斑駁，所以直到現在依舊非常火紅。

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關於素顏霜的謠言很多，很多人以為它就是保養品，擦了不用卸妝、洗臉，但這些都是錯誤觀念，盤點素顏霜使用時要特別注意的地方，先搞清楚了，用起來更安心自在。

▲韓妞也很流行用素顏霜。（圖／翻攝自ujmoo_ IG）



1.素顏霜不用卸妝

素顏霜推出時，主打是保養型乳液，不過其實像是這類型的商品，較傾向是彩妝的一種，就像是粉底也會改變肌膚顏色一樣，再加上裡面成份大多含有二氧化鈦或是氧化鋅，屬於常見的物理性防曬成分，所以在使用上當然需要卸妝，若是沒有好好清潔，很可能會阻塞毛孔，引發粉刺或是痘痘的狀況出現。

2.素顏霜用了就不需防曬

上段才提到素顏霜裡面有可能添加了物理防曬成分，因此就不用使用防曬了嗎？當然是錯誤觀念，因為它的成份主要在於肌膚提亮，跟防曬霜裡面比較全面的防曬成分還是有差，若是想要肌膚不受到紫外線的傷害，建議還是要先上防曬，而且量也要足夠，做好全面的防護，再使用素顏霜，才會給予肌膚比較完善的呵護。

▲素顏霜使用起來皮膚感覺變超好。（圖／翻攝自sani_and_haeng IG）



3.晚上睡覺也可以厚敷

很多素顏霜都會標榜晚上睡覺也可以擦，但建議在使用之前先看清楚裡面的成分，如果有添加到物理防曬的成分的話，最好不要一個晚上都厚厚塗抹在臉上，以免肌膚無法呼吸，甚至出現有阻塞毛孔的狀況出現。

只要正確使用，素顏霜就是非常自然、好用的單品，尤其無色，塗抹在肩頸、鎖骨也不用擔心沾染到衣服，又可以避免與臉上底妝有色差，方便又實用。

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