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UNIQLO加入「618購物節」特價149元起　還有超可愛限定迷你水瓶！

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記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

日本時裝品牌UNIQLO才剛結束一欓「感謝祭」，馬上又加入了「618購物節」戰局，從6／18～6／24為期一週，將結合網路商店APP與實體店鋪同步推出超強優惠，線上線下普天同慶，夏季必備單品只要149元起，限定期間內滿額還有日本超夯的質感「UNIQLO不鏽鋼迷你瓶」可以拿！

▲UNIQLO 618購物節。（圖／品牌提供）

▲6/18(四)～6/21(日)網路購物單筆滿NT$1,800即送日本最熱門的限量版不銹鋼迷你瓶。

除了「1111光棍節」，「618年中購物節」也是現在網路電商主推的人造購物節日，在競爭激烈的電商市場上，這次UNIQLO為鼓勵民眾多使用APP購物，以結合線上、線下的服務，讓消費者體現更完善的購物體驗，此為期整整七天的618檔期，其實正是「APP會員限定活動」，在實體門市只要出示APP會員，也能同享超殺優惠價。

▲UNIQLO 618購物節。（圖／品牌提供）

▲BRATOP罩杯上衣，原價NT＄790，特價NT＄590。

女孩們夏日最需要一件涼爽舒適的內著，將內衣與衣服結合的BRATOP便是最棒的選擇，只要一件套上便能出門，不需要再穿內衣增加負擔與悶熱感，單穿也不尷尬，如果你還沒穿過，不妨趁著這次降價200元機會試試看。

▲UNIQLO 618購物節。（圖／品牌提供）

▲棉麻窄管長褲，原價NT＄990，特價NT＄790。

「棉麻」系列商品一直以來都相當受到歡迎，輕薄通風的材質最適合在炎熱的天氣下穿著。本次強檔優惠激省最多的則是SKINNY九分美型牛仔褲，原價NT＄1,490特價NT＄990，秒省500元。

▲UNIQLO 618購物節。（圖／品牌提供）

▲高腰SKINNY 九分牛仔褲，原價NT＄1,490，特價NT＄990。

UNIQLO CP值超高的男裝DRY素T系列，為多年來不敗的明星商品之一，顏色選擇也相當多元，本次一舉下殺到NT＄149，在線上商店還能找到XS～3XL的尺碼，顧慮到所有消費者的需求，連女生也能輕鬆駕馭。除此之外，還有眾多商品參與本波活動，包括褲裝、內褲、襯衫等單品。

▲UNIQLO 618購物節。（圖／品牌提供）

▲ 男裝圓領／V領T恤（短袖）限定價NT＄149。

▲UNIQLO 618購物節。（圖／品牌提供）

▲SLIM FIT合身牛仔褲，原價NT＄1,490，限定價NT＄990。

▲UNIQLO 618購物節。（圖／品牌提供）

▲工作短褲，原價NT＄790，限定價NT＄590。

西班牙快時尚品牌ZARA也以季末折扣加入618戰局，於17日晚間9點開始便從APP率先開跑，官網10點接力登場，實體店面則於18日開始販售折扣商品。

▲ZARA。（圖／翻攝自官網）

▲ZARA季末折扣。

►ZARA大折扣4折起今晚9點開跑　度假洋裝、IG夯包現省超過千元

►美妝品牌拼618網購年中慶！Kiehl’s獨家禮盒7折起、DR.WU買一送一

關鍵字：

UNIQLO, 特價, 優惠, 618, 購物節
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