洗去一身熱氣疲憊！夏季7款「忘憂抗煩躁」香氛沐浴露

▲清爽香氛洗出一身惱人暑氣。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

高溫夏日在外奔波滿身汗，讓人覺得心情好煩躁，這時最想做的事情就是想趕快回家好好洗個澡，盤點降火氣且帶有宜人香氣沐浴產品，讓你洗澡同時洗去一整天疲憊心情。



L:A BRUKET小黃瓜/薄荷潔膚露，450ml，1,200元。

添加天然精油有效保濕肌膚，使用後潤澤舒適。添加薄荷與小黃瓜精油，特別推薦夏季使用，沁涼氣息帶來絕佳的清新感受。

尼爾氏NYR 天竺葵香橙沐浴露，200ml，700元。

平衡的天竺葵與愉悅的甜橙香氣揉合而成尼爾氏香芬庭園的代表性香氣。添加金盞花萃取，溫和清潔肌膚同時散發清新活力感。主要成份包含天竺葵精油、甜橙精油、金盞花萃取，宜人的香氣讓人忘卻炎夏的煩憂。

100BON 尤加利及薰衣草潔膚露，300ml，700元。

源於法國的100BON以零負擔的天然香氛，帶給人們生活質感以及身心幸福。尤加利及薰衣草潔膚露提振精神的芳香氣息，同時令人感到放鬆舒適。使用植物油及100%天然香氣，以傳統工法製造。

La Belle Mèche薄荷羅勒潔膚露，500ml，980元。

高達97%的天然成分，以傳統製皂手法於普羅旺斯製造。使用天然椰子及橄欖油等純淨配方，潔淨肌膚同時滋潤且修復肌膚天然屏障。野生薄荷的酷涼香氣，與絕配的迷迭香、松針，帶來清新爽快的絲絲綠意。

Grown Alchemist珍珠身體去角質凝膠，170ml，980元。

一個步驟即可完成去角質與身體清潔，代謝老廢角質改善膚色暗沉及粗糙現象，給身體清爽無油感受。添加珍珠粉末使肌膚明亮細緻，結合薄荷、依蘭花、迷迭香精油，自然香氣男女皆可使用。

REN 深海喚能沐浴露－地球保護版，300ml，1,000元。

富含鎂離子，提升肌膚能量並重新賦予活力。揉合絲柏、鼠尾草、天竺葵及迷迭香的專利抗疲勞精油配方，有助於釋放深層壓力。含有大西洋的深海巨藻及海藻萃取物，快速補給肌膚充足水份，恢復肌膚明亮彈力。

Aesop 苦橙香檸身體潔膚露，100ml，500元。

Aesop獨特的柑橘調香氣同時散發淡淡檸香，淨化肌膚的同時其香氣也能放鬆身心。配方選用多款可淨化肌膚的植物萃取精油，包括苦橙、茉莉、檸檬皮與葡萄柚皮，沐浴儀式帶來舒心體驗。

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