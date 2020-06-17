fb ig video ETtoday search mobile

洗去一身熱氣疲憊！夏季7款「忘憂抗煩躁」香氛沐浴露

>

▲▼夏季「忘憂抗躁」香氛沐浴推薦 。（圖／品牌提供）

▲清爽香氛洗出一身惱人暑氣。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

高溫夏日在外奔波滿身汗，讓人覺得心情好煩躁，這時最想做的事情就是想趕快回家好好洗個澡，盤點降火氣且帶有宜人香氣沐浴產品，讓你洗澡同時洗去一整天疲憊心情。

▲▼夏季「忘憂抗躁」香氛沐浴推薦 。（圖／品牌提供）
L:A BRUKET小黃瓜/薄荷潔膚露，450ml，1,200元。

添加天然精油有效保濕肌膚，使用後潤澤舒適。添加薄荷與小黃瓜精油，特別推薦夏季使用，沁涼氣息帶來絕佳的清新感受。

▲▼夏季「忘憂抗躁」香氛沐浴推薦 。（圖／品牌提供）

尼爾氏NYR 天竺葵香橙沐浴露，200ml，700元。

平衡的天竺葵與愉悅的甜橙香氣揉合而成尼爾氏香芬庭園的代表性香氣。添加金盞花萃取，溫和清潔肌膚同時散發清新活力感。主要成份包含天竺葵精油、甜橙精油、金盞花萃取，宜人的香氣讓人忘卻炎夏的煩憂。

▲▼夏季「忘憂抗躁」香氛沐浴推薦 。（圖／品牌提供）

100BON 尤加利及薰衣草潔膚露，300ml，700元。

源於法國的100BON以零負擔的天然香氛，帶給人們生活質感以及身心幸福。尤加利及薰衣草潔膚露提振精神的芳香氣息，同時令人感到放鬆舒適。使用植物油及100%天然香氣，以傳統工法製造。

▲▼夏季「忘憂抗躁」香氛沐浴推薦 。（圖／品牌提供）

La Belle Mèche薄荷羅勒潔膚露，500ml，980元。

高達97%的天然成分，以傳統製皂手法於普羅旺斯製造。使用天然椰子及橄欖油等純淨配方，潔淨肌膚同時滋潤且修復肌膚天然屏障。野生薄荷的酷涼香氣，與絕配的迷迭香、松針，帶來清新爽快的絲絲綠意。

▲▼夏季「忘憂抗躁」香氛沐浴推薦 。（圖／品牌提供）

Grown Alchemist珍珠身體去角質凝膠，170ml，980元。

一個步驟即可完成去角質與身體清潔，代謝老廢角質改善膚色暗沉及粗糙現象，給身體清爽無油感受。添加珍珠粉末使肌膚明亮細緻，結合薄荷、依蘭花、迷迭香精油，自然香氣男女皆可使用。

▲▼夏季「忘憂抗躁」香氛沐浴推薦 。（圖／品牌提供）

REN 深海喚能沐浴露－地球保護版，300ml，1,000元。

富含鎂離子，提升肌膚能量並重新賦予活力。揉合絲柏、鼠尾草、天竺葵及迷迭香的專利抗疲勞精油配方，有助於釋放深層壓力。含有大西洋的深海巨藻及海藻萃取物，快速補給肌膚充足水份，恢復肌膚明亮彈力。

▲▼夏季「忘憂抗躁」香氛沐浴推薦 。（圖／品牌提供）

Aesop 苦橙香檸身體潔膚露，100ml，500元。

Aesop獨特的柑橘調香氣同時散發淡淡檸香，淨化肌膚的同時其香氣也能放鬆身心。配方選用多款可淨化肌膚的植物萃取精油，包括苦橙、茉莉、檸檬皮與葡萄柚皮，沐浴儀式帶來舒心體驗。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

沐浴, 夏季, 推薦, 沐浴露
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

豬隊友！3大「地雷旅伴星座」牡羊主導性超強、第一名最難伺候

豬隊友！3大「地雷旅伴星座」牡羊主導性超強、第一名最難伺候

ZARA大折扣4折起今晚9點開跑　度假洋裝、IG夯包現省超過千元

ZARA大折扣4折起今晚9點開跑　度假洋裝、IG夯包現省超過千元

小空間必備「烹飪神器」！注意5大選購要點　一鍋搞定蒸、煮、煎、燉

小空間必備「烹飪神器」！注意5大選購要點　一鍋搞定蒸、煮、煎、燉

星巴克6／22起買一送一又來了　限定4天快揪好友賺一杯 日本獵奇「二合一雨具」醜到毀三觀　隨時變身摺疊傘、雨衣 爆米花竟然也上榜？想瘦不用忌口的5種高纖維零食 難怪瘦不了！基礎代謝率變低的5大原因　熬夜、不吃早餐都NG 貝膚黛瑪潔膚液2大瓶才888元！零負評稱霸卸妝界　全臉能用還兼保養 Joy「黃色小背心」性感照連發　Jennie早在去年就穿過同款！ 歐陽娜娜新曲「吊帶裙造型」疑似發福　生圖曝光網看傻：修超多

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面