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快tag酒鬼！「香檳冰棒」拿起高腳杯直接舔　夏天開趴就是它了

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編輯／Emily　圖／翻攝自amazon.com、proyang.com.tw

天氣炎熱吃冰棒最消暑了，除了買現成的，也可以自己在家裡動手做冰棒。外國Amazon網站上面有一款「香檳冰棒模具」造型超特別，冰棒部分變成修長的酒杯形狀，就連冰棒棍都做成高腳杯的底座，倒入香檳、氣泡酒…拿去冷凍，完成後的成品瞬間高級，吃冰棒就像在啜飲香檳。

▲香檳冰棒模具。（圖／翻攝自amazon.com）

「香檳冰棒模具」使用起來就跟一般的製冰盒一樣，在模具中倒入喜歡的飲料，插上冰棒棍後拿去冷凍，即可完成手工冰棒，但因為造型經過設計，原本普通的冰棒棍變成透明的高腳杯底座，馬上增添質感，變得超美觀。

▲香檳冰棒模具。（圖／翻攝自amazon.com）

▲香檳冰棒模具。（圖／翻攝自amazon.com）

配合酒杯造型，拿來做冰棒的飲料，當然以酒類為主最佳，可以照著裡面送的食譜製、作，也能依個人喜好自行調配，使用香檳、紅酒、白酒或水果味氣泡酒都不錯，還能加入新鮮水果增添風味，與酒鬼好友們聚會時，一起享用這款冰棒最合適啦！

另一個美國廚具品牌ZOKU，則是推出一款鑽戒造型的冰棒模具，冰棒棍變成能勾在手上的戒指，冰棒部份是愛心、鑽石形狀，非常可愛，像極了古早味的零食「戒指糖」。除了外觀好看，這個容量僅有20ml的小巧模具，其實是針對孩子設計，讓媽媽不用擔心他們一口氣吃太多冰品。這款售價台幣690元。

▲香檳冰棒模具。（圖／翻攝自amazon.com）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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關鍵字：

香檳, 冰棒模具, , 氣泡酒, 冰棒, 製冰盒, 模具
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