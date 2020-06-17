《The King》結局金高銀換CHANEL洋裝救收視　成全劇最美造型

記者鮑璿安 ／台北報導

韓劇《The King：永遠的君主》日前播出最終大結局，雖劇情評價兩極，不過主角李敏鎬與金高銀人氣不減，兩人在尾聲的造型更是下猛藥救收視，金高銀換上拿手的CHANEL香奈兒襯衫彰顯仙氣，成全劇最美造型，李敏鎬則是用FENDI春夏大衣成功帥到最後。

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《The King：永遠的君主》大結局播出後熱議至今，撇開劇情不談，主角李敏鎬與金高銀在最後一集的造型成功寫下完美句點。金高銀劇中飾演大韓民國女警鄭太乙，過往都維持較為率性俐落的形象，讓觀眾遍尋不著金高銀的仙氣，直至大結局時她終於換回CHANEL Metiers d’Art 2019╱20 工坊系列絲質襯衫，貼合身型的溫柔剪裁洋溢滿滿女人味，再運用Coco Crush 鑲鑽耳環與J12腕錶點綴，整體造型遊走於奢華與氣質之間，讓粉絲們都相當滿意。

其實金高銀「人間香奈兒」封號一點也不假，在《The King：永遠的君主》開播時，她就曾以品牌早秋黑白套裝亮相記者會，纖瘦身材演繹起裙裝相當得宜，翻領設計更增添優雅，各種造型都拿捏得恰到好處。

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李敏鎬則是在大結局換上FENDI 春夏20系列大衣，出自品牌創意總監Silvia Venturini Fendi與義大利導演 Luca Guadagnino 合作設計，除了長版綁帶設計順勢帶出紳士氣息，加以白色邊線遊走在大地色系之上也讓視覺效果更為立體，為戲劇增添亮點。

▲李敏鎬在大結局換上FENDI 春夏20系列大衣。（圖／品牌提供）