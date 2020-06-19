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單身的人不能穿！Converse「婚鞋訂製服務」夫妻限定　全球僅兩間店有　

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編輯／Duke

鞋櫃裡最不可或缺的鞋款非Converse Chuck Taylor All Star莫屬，這個擁有多年歷史的鞋型，有著百搭、經典、耐穿等代名詞，現在順應時代轉變，帆布鞋也能取代高跟鞋、皮鞋著用於婚禮，日本Converse宣布即日起，全球僅有三間的「White Atelier By CONVERSE」店鋪，正式為婚禮提供「專屬訂製服務」。

▲Converse推婚禮訂製款。（圖／翻攝自Converse官網、IG@johnstanaland、@wa_by_converse）

▲日本Converse推出婚禮訂製服務。（圖／翻攝自Converse官網）

White Atelier By CONVERSE為全球僅有三間的稀有店鋪，分別位於原宿、吉祥寺以及福岡，其中的「Atelier」為法文，意思為工作室，這裡提供客製化服務給顧客自行設計，想要打印圖案或是加入裝飾物都可以在White Atelier By CONVERSE達成。不過官方表示，位於東京近郊的吉祥寺店不會加入婚禮服務，想要訂製需前往原宿店與福岡店，想製作的朋友不要跑錯了。

日本Converse推出的全新婚禮訂製服務，由White Atelier By CONVERSE承擔客製責任，此次邀請包括Peter Liedberg，Ifuku Kazuhikom，Tetsuhei Ando，WALNUT以及Natsu Rose在內的5位藝術家，運用創意為全白All Star Hi注入獨特設計後，再交由各位依照喜好替鞋款外觀加以裝飾。

▲Converse推婚禮訂製款。（圖／翻攝自Converse官網、IG@johnstanaland、@wa_by_converse）

▲Converse推婚禮訂製款。（圖／翻攝自Converse官網、IG@johnstanaland、@wa_by_converse）

▲店家提供婚禮插圖、排版服務，讓各位自行設計想要的樣子。（圖／翻攝自Converse官網）

▲Converse推婚禮訂製款。（圖／翻攝自Converse官網、IG@johnstanaland、@wa_by_converse）

▲Converse推婚禮訂製款。（圖／翻攝自Converse官網、IG@johnstanaland、@wa_by_converse）

▲可以打印圖案或是加入裝飾物。（圖／翻攝自Converse官網、IG@wa_by_converse）

由於該項服務是針對婚禮推出，因此僅有打算結婚、已婚者，或是想要向準備結婚及已婚夫婦送禮的人才能購買，而店員也會審查是否符合資格，所以不要抱有僥倖的心態，以免白跑一趟。

與此同時，New Balance宣布會在7月於日本橋濱町開設全新概念店，整體裝潢將以日本文化中的「茶室」精神為靈感，打造出名為「T-HOUSE New Balance」的新型態店鋪。當中為了慶祝開幕，New Balance還攜手創意單位Tokyo Design Studio，結合日式設計美學與工藝，推出日本製M1300鞋款，想要的話，就要記得在6／29關注T-HOUSE New Balance官方IG喔！

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關鍵字：

日本, Converse, AllStar, WhiteAtelier, 婚禮, 專屬訂製, 原宿, 吉祥寺, 福岡, NewBalance, TokyoDesignStudio, M1300
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