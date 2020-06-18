6月代表青春年華逝去！畢業後心境、情感轉變　才能造就更好的自己

▲（圖／16 個夏天劇照）

鳳凰花開的六月，是所謂的「畢業季」。正值盛夏初期，有一群人帶著夢想與希望，準備邁向新的旅行，大家抱著互相祝福的心意，依依不捨地告別熟悉的人和生活。

隨著歲月流逝、年紀增長，我們明白「畢業」不再只是由學生轉為社會人士的轉折點，而是在面對工作、家庭的環境或者心境、人際的情感改變，當下某個Moment，那種道別、說再見的情緒，是不是與畢業時的感受有幾分類似呢？

身分畢業：從A角色跳到B角色

▲（圖／Pexels@NIKOLAY OSMACHKO）

人的身分轉變，是每個人的必經課題。從莘莘學子成為社會人士、從都會女子成為相夫教子的妻子、媽媽、從職員到負起重擔的主管，自原本的自己跳到另一個自己，某種程度而言，就像一場場告別身分的畢業典禮。

角色的跳脫，有時充滿喜悅期待，有時候也充滿惶恐不安，面對未知的以後，我們總是抱持著好壞參半的想像。然而，回歸人的本質，不管今天要成為什麼的身分，我們依舊還是自己，即便轉變的時候會有顧慮、疑惑，但隨著年齡在越來越多的角色游移，便能更加「上手」，展現舒適自在的自我樣貌。

工作畢業：從舒適圈跳到挑戰圈

▲（圖／過努力小姐劇照）

離開熟悉的工作，最關鍵的因素是什麼？答案是顯而易見的：「我們必須不斷向前，找到一個最適合現階段自己學習、成長的地方。」要從安逸的舒適圈換到新的工作環境，內外在的情緒和心路轉折的過程，就像從舊有的工作畢業，到另一個全新的挑戰圈。

於是，我們明白了：「沒有完美的工作，也沒有所謂的最好或最壞。」一份工作的意義，不單單只是表面的福利，而是在你任職、從事的這段時間內得到的收穫，也許是一項專業、也許是溝通的技巧，又或者是經歷與成就的累積，所走過的路是不會白費的。

生活畢業：從既定習慣跳到未知領域

▲（圖／Pexels@Porapak Apichodilok）

生活改變有很多種形式，因應個人周遭環境變化與某些階段的選擇與取捨，產生各種必須從早已習慣的生活模式，輾轉到未知的領域。例如，因工作人力調度需要到海外任職，或是婚後離開原生家庭要到夫家重新適應生活，諸如此類的狀況總像在參與個人畢業典禮，匆匆地告別、匆匆地啟程。

俗話說：「習慣是隨時間養成的。」當想到要屈就現實改變原先習慣的生活模式，任誰都會感到不安或懼怕，但這也是生活有趣的地方：變化多端、充滿未知，把所有際遇和經歷集結起來，就是專屬於你的珍貴寶藏。

情感畢業：從習以為常跳到勇敢告別

▲（圖／Pexels@Pixabay）

失去一個人到底有多痛？到底需要多少時間傷口才會癒合？又要多久當我們回顧那些回憶片段，才不會淚流滿面？親愛的，那可能得花上一輩子啊！

歲月的流逝，不光只是外在容貌的改變，包括自己在內，其實都在往生命的盡頭前進，我們有越來越多的機會，必須去向所愛、所重視的人道別，參與他們的畢業典禮。要忘卻曾經習以為常永駐生命中的人固然痛苦，要勇敢告別、說再見更是不容易，學著如何整理、自處，便是我們一生的功課。

熟悉的畢業歌曲響起，此階段的你，正經歷著什麼樣的畢業典禮呢？或許歡笑連連、或許淚眼斑斑，我們能做的，就是把過程中種種的愛與經歷、痛與挫折、錯與不安，當作生而為人的課題，繼續往努力成為那個成熟、穩重的大人。

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