連戰二媳路永佳放縱吃零食　罪惡感「第二天再說吧」！

▲CHIN CHIN Lifestyle代理Asia Farm亞細亞田園綜合蔬果脆片，吸引名媛捧場。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

「毛豆教父」林滄智主理的亞細亞集團，旗下擁有Asia Farm亞細亞田園綜合蔬果脆片品牌，集團千金、CHIN CHIN Lifestyle負責人林青蓁獨家代理，今邀名媛好友們齊聚品嚐，連戰二媳路永佳一身休閒搭配愛馬仕（Hermes）Lindy包現身捧場，她自招很愛吃零食，和3個兒女一起吃感覺很幸福，吃完是否有罪惡感？她笑稱：「放縱自己，第二天再說吧！」

▲連戰二媳路永佳一身休閒呼應主辦方的dress code，搭配愛馬仕Lindy包。（圖／品牌提供，以下同）

路永佳將零食分為健康與邪惡兩種類別，前者是朋友自製的果乾、後者則是美味的洋芋片，嚐過亞細亞田園綜合蔬果脆片後，有洋芋片的脆、母子分食一包的量也不會太多，因此讓她安心吃。而老公連勝武晚餐喜歡好吃又營養的食物，她吐槽：「其實沒有這種東西啦！」若吃得多隔天老公會自發去運動，她也跟著去做有氧或肌力運動維持良好狀態。

▲毛豆教父林滄智（左）與千金CHIN CHIN集團負責人林青蓁聯手打造蔬果脆片品牌。



▲名媛錢德月拎愛馬仕糖果色Kelly包出席活動。

名媛錢德月今穿清新白洋裝搭配剛買的香奈兒（CHANEL）小白鞋，並拎著女兒Tiffany在巴黎買的愛馬仕糖果色Kelly包出席，她透露近來購物慾大為冷卻，買精品都由女兒挑再母女輪流使用，目前她最重視健康，靠自律飲食並戒澱粉保持優美體態。

▲亞細亞田園綜合水果脆片、蔬果脆片與菇類脆片。