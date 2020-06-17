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孔劉《鬼怪》家具台灣買得到　推滿額贈佈置偶像劇場景

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▲怡倫家居近期推韓劇居家品類，消費滿額送人蔘禮盒。（圖／怡倫家居提供）

▲怡倫家居近期推韓劇居家品類，消費滿額送人蔘禮盒。（圖／怡倫家居提供、《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

之前在台灣紅透半邊天的韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》，近期在Netflix回歸上架又掀起一波熱潮，歐巴孔劉與19歲少女學霸的戀情讓許多孔太太們都融化了，其女主角的蜜橙色臥室更是影集裡的重要場景，一手打造的怡倫家居，近期也推出鬼怪系列商品滿額贈，讓民眾佈置出偶像劇場景，天氣炎熱在家療癒也很可以！

▲怡倫家居近期推韓劇居家品類，消費滿額送人蔘禮盒。（圖／怡倫家居提供）

業者表示，溫韾又別具個性的恩倬房間，對應角色天真溫暖的個性，臥房以橘黃色作為主調，採用簡約實用並重的現代感家具，讓被親人拋棄的恩倬感受到家的溫暖。旗下鬼怪系列商品包括德華實習時的「Delta-Dual多功能收納沙發桌」、恩倬房間裡的「Glen收納層櫃」、金信送給恩倬畢業禮物時坐在房間的「Stone單人沙發」款式都有，以今年的居家流行色重新上架。

▲怡倫家居近期推韓劇居家品類，消費滿額送人蔘禮盒。（圖／怡倫家居提供）▲怡倫家居近期推韓劇居家品類，消費滿額送人蔘禮盒。（圖／怡倫家居提供）

▲（左）寧靜黎明Stone 單人座沙發，售價14,880元；（右）Glen 4層層架售價8,700元起。

Glen書架則延續整室北歐風的簡約設計，以金屬烤漆搭配沉穩的木質組合而成，中間略高的隔層附有兩個活動書擋，而上方自由搭配的開放式層架，可創造出獨具個人風格的書牆；Delta-Dual多功能收納沙發桌則是最熱銷商品之一，採用機械物理構造，可提供兩階式桌面升降調節，兼具時尚感及機能性，還可滿足基本收納需求。

▲怡倫家居近期推韓劇居家品類，消費滿額送人蔘禮盒。（圖／怡倫家居提供）

▲Delta-Dual沙發桌，售價12,690元起。

▲怡倫家居近期推韓劇居家品類，消費滿額送人蔘禮盒。（圖／怡倫家居提供）

▲Tau前方邊桌則適合小坪數居家，U型流線的把手設計讓移動更流暢，售價2,490元。

iloom怡倫家居表示，針對登台2周年，即起於官方網站消費滿8,888元，即送價值1,383元的「正官庄振氣蔘之禮」，另本月起官方網站特定商品也推出7至8折不等的優惠價。

▲怡倫家居近期推韓劇居家品類，消費滿額送人蔘禮盒。（圖／怡倫家居提供）

台灣另一居家通路特力集團也舉辦旗下代理品牌聯合特賣，活動期間從6／17起至6／30止，於新光三越台北南西店一館9樓開跑，共有16個品牌，品項多達上千種，包括美式家居Crate and Barrel、德國餐廚WMF、英式寢具WEDGWOOD、美國廚具KitchenAid、美型鬆餅機Vitantonio、家居選物hoi!好好生活等，打出「一站購足」吸引民眾把家居商品一次買齊，從客廳內的沙發、家具、空氣清淨機、掃地機器人，廚房用的鍋具、鬆餅機、豆漿機、攪拌機等餐廚用具，到寢臥空間裡的床組、被胎全都有，特價1折起。

▲居家、休閒類別分別推出特賣會。（圖／特力集團、SOGO提供）

▲6／23限定販售的Crate and Barrel Maxine酒櫃，原價62,800元，特價29,999元。

關鍵字：

怡倫家居, 特力, 居家, 特賣, 滿額贈, 鬼怪, 孔劉
fashion.net

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