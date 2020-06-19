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最強「韓系素顏霜」超特價快搶！益生菌修護自然透亮　夏日招桃花就靠它

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▲素顏修修光圈霜實擦。（影／記者李薇攝）

文／C編

素顏霜早已紅極多時，懶得化妝時用它提亮臉蛋，化妝的時也用它，做為打底校色，相當方便實用。東森自然美旗下的年輕品牌「PS美美妍」新推出了「素顏修修光圈霜」，能讓肌膚保濕又透白，購物平台「Her和她」祭出買素顏修修光圈霜50ml，送嘟唇修修豐嫩顯色唇筆，只要850元的優惠，讓妳擦了光圈霜和口紅就能出門，夏日桃花不斷就靠它。

▲Her和她自然美 PS美美妍 光圈霜 素顏霜。（圖／Her、記者林明瑋攝）

▲PS美美妍素顏修修光圈霜50ml，送PS美美妍嘟唇修修豐嫩顯色唇筆（法式紅唇），市價2,060元、特價850元。點我購買。

素顏修修光圈霜的包裝相當可愛，以淺紫色搭配繽紛的黃色的圓點點設計，繽紛活潑，透明的塑膠瓶卻是玻璃的質感，光是每天拿出來用，就覺得心情很好，打開還會發現飄散著淡淡的水果香氣，舒服又清爽。

▲東森自然美,自然美,素顏霜,彩妝。（圖／記者李薇攝）

▲PS美美妍素顏修修光圈霜瓶身非常可愛。（圖／記者李薇攝）

在質地上，素顏修修光圈霜塗抹起來像是清爽的乳液，非常好推抹，可以立刻打造出白皙透亮的膚質，自然提亮的效果相當有感，素顏霜最怕擦起來死白，用「PS美美妍素顏修修光圈霜」卻完全沒有這番顧慮，就像是肌膚保養很好的光澤透亮感，包準連男友都看不出來有化妝的自然程度，兩人要外出小旅行，早上保養品的最後一套程序就是擦上素顏修修光圈霜，他絕對不會察覺妳的「偽素顏」。

▲東森自然美,自然美,素顏霜,彩妝。（圖／記者李薇攝）

▲素顏修修光圈霜質地如同乳液一般水潤保濕。（圖／記者李薇攝）

除了完美修飾膚色，光圈霜添加益生菌急8種熱帶水果維他命C萃取成分，上妝的同時也達到美白的效果，帶妝多少小時，就可以為肌膚提供多久的修護，還有蘆薈提取物、透明質酸，可以修護保濕臉部肌膚，避免夏日過度缺水。

▲東森自然美,自然美,素顏霜,彩妝。（圖／記者李薇攝）

▲左手擦了光圈霜的效果，右手沒擦很暗沈。（圖／記者李薇攝）

此外，夏天常常會穿露出肩頸的衣服，若是不想跟臉部底妝有色差，就可以拿來塗抹在頸部、鎖骨，提亮膚色又不會讓衣服沾染粉的顏色，相當方便，小編夏天穿著短袖、短褲，還會拿來擦手臂、腿部，讓關節也白皙，另外一個意想不到的地方，就是腳背！夏天穿涼鞋要有美美的雙足，這時候素顏霜就派上用場，讓妳從頭到腳都迷人。

從頭到腳都可以擦，用量大，所以小編都是趁著特價的時候囤貨，「Her和她」祭出買素顏修修光圈霜50ml，送嘟唇修修豐嫩顯色唇筆，只要850元的優惠，趁機多買幾罐，夏天擁有透亮白皙的好膚質，桃花一定開滿滿！

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▲Her和她自然美 PS美美妍 光圈霜 素顏霜。（圖／Her、記者林明瑋攝）

▲PS美美妍素顏修修光圈霜50ml，送PS美美妍嘟唇修修豐嫩顯色唇筆（法式紅唇），市價2,060元、特價850元。點我購買。

關鍵字：

東森自然美, 自然美, 素顏霜, 彩妝, Her和她
fashion.net

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