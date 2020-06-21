朋友重質不在量！珍惜每個所有　留下更契合的彼此

▲（圖／Pexels@ELEVATE）

熙來攘往的人生路上，大多時候我們與形形色色的人相遇，而後匆匆別離。有部分的人願意為彼此短暫停下腳步，但唯有極少數的人會住進我們的生命。

數十載來來去去，或多或少都在生命中留下了足跡，而每個緣份的交會，都有其存在的意義，或許是為了教會我們珍惜，又或者是學會如何別離。

青春很美好，但時間從不會為此停留

▲（圖／Pexels@Pixabay）

隨著年紀漸長，視野與見識不斷擴增，起初與青春時期的好友一同接受社會洗禮，各自在不同的磨練中碰撞，汲取或好或壞的養分，期許自己轉變成更能明辨是非的人。

但當一方不斷前進，另一方卻停留在原地，彼此的價值觀與想法自然越兩極，兩人也就漸漸沒有了交集。直到某天，你突然意識到彼此似乎漸行漸遠，發現有些重要的時刻，不再有你參與了，才驚覺自己正在失去某樣重要的東西。

可是人跟人之間的相處，是建立在相互的基礎上，情誼並不是偶爾伸伸脖子就能盼到的，無論以往彼此交情再怎麼要好，不主動維繫這層關係，如同沒有持續燒柴的火堆。曾經一起乘著10幾年的光陰前行，如今只剩難以復燃的灰燼。

或許外頭的社會太過現實，令你感到懼怕而不願意前行，但我們啊，總是要長大。

相互理解支持，才是能與你並肩的人

▲（圖／Pexels@Ichad Windhiagiri）

回首每個時期，都有不同層級的小圈圈，從對著隔壁班級男孩嘰哩瓜拉討論的圈圈，換到對著隔壁部門同事指指點點的圈圈。許多人也習慣被外在環境牽著鼻子走，彷彿你不隨波逐流就等著被流放，大夥喊熱的時候不跟著附和，下回就成了局外人。

這一趟又一趟，從圈內人逐漸變成圈外人的旅程，走著走著也就剩下兩三個伴，真正和我們並肩而行的朋友越來越少。那是因為生命自帶多種篩選機制，在有限的人生裡，替我們留下真正願意理解彼此、個性契合的人，這是再自然不過的一種必然。

想想時間之所以讓人覺得特別寶貴，在於它的稀少與不可回溯性，它並沒有給任何多餘的額度，供我們揮霍在不重要的人事物上。

只為彼此點燃，黑夜裡的亮光

▲（圖／Pexels@Dennis Magati）

編輯有幾個熟識多年的摯友，從彼此的天真稚嫩，歷經狼狽荒唐，直至成長蛻變。無論職場表現上是不是意氣風發，感情上有沒有理性堅強，生活上是不是勇敢獨立，他們都不在乎，當然也不在乎你是否看起來很完美或快完蛋。

「在他們眼裡，只看見面具下那個你。」

生在這個人情冷暖分明的世代，每天帶著面具出門似乎成了稀鬆日常，習慣了光鮮亮麗的外表，有多少人能接受我們赤裸裸的模樣？也許是命運的眷顧與牽引，讓我們在崎嶇的成長路途上，到了分岔路口都能幸運地遇見一個願意與之並肩前行的人，共享當下的喜怒哀樂與抉擇。

願意在黑夜來臨時，不吝為你點上一盞燭光。

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