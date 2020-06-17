學成功人士準時下班！6個提升效率的工作習慣，第1個超簡單

▲有效率的完成工作，是成為成功人士的第一步。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

每天認真工作，但效率總不如預期，除了加班，甚至還要帶回家完成，這樣日復一日讓人心好累，要知道這可能和你的工作習慣有關，一起看看成功人士的效率習慣，現在就學起來！

1.吃一頓豐盛早餐

許多人一起床就開始確認電郵和訊息，一來一往的回覆會影響一整天好心情，進而影響一天的工作效率。早晨要專屬自己的時間，你必須獲得滿滿能量，像是聽個音樂、吃頓好的早餐，做你放鬆的時間，等切入上班模式後，再全力以赴。

2.待辦事項事項減半

看到密密麻麻的清單，就會讓人心好累，要知道待辦事項也有輕重緩急之分，過多的事情會分散注意力，導致重要的事情不斷往後推遲。將重要的事情向前列，專注於重要事項，若有多餘時間再處理較不緊急的事情。

3.定時休息

長時間開會，或是緊繃心情處理事情，有時會突然頭腦一片空白無法思考，這時是大腦提醒我們要休息的訊號。這時你可以站起來走走，下樓去買杯咖啡，或是吃包零食，都能幫助迅速充電。+10

4.中午前解決繁複工作

根據研究指出，起床後2-3小時是腦袋最清醒的黃金時段。這時候的思慮處在一種非常有條理的狀態，所以必須善用短時間處理挑戰性工作，幫助提升一整天的效率。

5.避免分散注意力

有時候開電腦處理工作，不小心就會被社交平台或是網路上的購物資訊，分散注意力。這時候你必須建立新的工作模式，限定自己多久才能上臉書、IG，不給自己規範，只會把下班時間越拖越晚。

6.有效率的開會

冗長無意義的開會，也是拖垮效率的原因之一，開會不外乎是對進度或是激盪工作火花，但若是拖太長在裡面聊天哈啦，看似擺脫實際工作，事實上在耗費你的時間。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App