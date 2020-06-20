梅雨季無法出門！學會2招「竹編佈置」　讓家裡化身盛夏度假小窩

▲（圖／Pinterest）

這兩週的梅雨季，實在下得人心都發霉了！趁著哪裡也去不了的日子，不妨善用時間，來好好整理家中空間一番，斷捨離不必要物品的同時，也重新定義居家風格。

以下編輯將和大家分享，輕鬆2招就能完成夏日風情的關鍵，一起轉換心情，迎接即將到來的夏天吧！

Tips 1：讓視覺降溫

改變家飾材質

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說到夏天，「熱」一定是率先躍上心頭的形容詞。因此首先，一定要將家中太溫暖的家飾收起來，像是「編織」抱枕、「圖騰」毯子和「厚重」的地墊，這些都是屬於較適合秋冬的佈置。可以改運用棉麻、竹編或是牛仔布等這類型的材質，能大幅提升涼爽的感受。

使用清爽色調搭配

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除了材質上的改變之外，色系也要隨著季節不同跟著調整。在天氣熱的夏天，選擇低飽和度的淡色調，甚至是簡約的米白、暖灰，越無負擔的顏色，越能夠給人沁涼的視覺感。若擔心整個空間或太過了無生趣，則可以將牆面刷上其他跳色，或放置幾個鮮豔畫框、抱枕點綴！

Tips 2：增加夏天感

搞定了基本的色系與家飾後，剩下的就是在有限的環境中，增強夏天的印象。

善用自然採光

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何謂夏天感？當然是陽光、沙灘和度假。因此，若家中有大面積的落地窗，可以將原本的窗簾改成透光性較好的窗紗，讓白天時，陽光充分地曬入家中，照亮每一寸空間。如果比較在意隱私問題，可調整式的百葉窗將會是你的好選擇！

營造度假風格

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再來，回想一下那些美美的峇里島風度假Villa，肯定會看見竹編的元素存在。沒錯，只要把它們依樣畫葫蘆搬到家中，你家也可以是度假聖地！作法其實也很簡單，只需要將夏天去海邊必備的草帽們擺出來，掛在牆上既能作為裝飾，外出時也很方便，可以直接拿取搭配。

試試Macrame掛飾

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最後的秘密武器，是Macrame 掛飾！Macrame是一種起源於13世紀的阿拉伯編織工藝，不需要任何的工具，單純靠雙手打結就能編織而成，從前用來披掛在馬匹、駱駝上裝飾兼驅趕蚊蟲，現在多作為家飾佈置。

編輯覺得，Macrame掛飾不僅很有度假風，簡約的線條編織，看著看著也使人的身心感到平靜，好似將炎炎夏日的煩躁感都帶走了！

看完這篇，再回頭看看自己還沒「換季」的居家佈置，是不是覺得心情很阿雜呢？這個週末就趕快動手改造一波吧

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