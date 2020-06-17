艾瑪華森新身份！加入BV、GUCCI 所屬集團「董事會」　推行永續發展　

記者鮑璿安／外電報導 圖／翻攝自IG@Emma Watson

擁有GUCCI、BOTTEGA VENETA等一線精品的法國奢侈品集團Kering 開雲集團最新宣佈，將邀請女星艾瑪華森（Emma Watson）正式加入董事會，並身兼可持續發展委員會主席，未來將攜手集團持續關注時尚界的環保議題。此舉不僅引發外界震驚，集團首席執行官甚至大讚艾瑪華森，「她給團隊帶來了令人深刻的才能。」

在 Instagram 查看這則貼文 KERING（@kering_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 16 日 上午 9:14 張貼

Kering 開雲集團旗下擁有GUCCI、Balenciaga、BOTTEGA VENETA等品牌，隨著時尚與環保密不可分，集團宣佈董事會在3月提出的決策已經通過，將正式邀請女星艾瑪華森（Emma Watson）加入董事會，並且擔任可持續發展委員會主席一職。據悉，該職務將會致力於永續經營事項，例如GUCCI推出的「古馳平衡計畫」與全新永續發展系列單品都是未來走向。然而之所以會選擇艾瑪華森，無疑是因為她優秀的個人形象，30歲的她除了擔任聯合國女性親善大使，也不斷號召外界投入性別平權運動，集團首席執行官在聲明中提到：「不同觀點的集思廣益與豐富的經驗對於我們組織的未來至關重要，艾瑪華森給團隊帶來了令人印象深刻的才能。」

▲艾瑪華森除了是開雲集團可持續發展委員會主席，也曾擔任聯合國女性親善大使 。（圖／翻攝自IG）

事實上早在2011年，艾瑪華森就與義大利品牌 Alberta Ferretti合作開發了綠色系列，靈感來自70年代的簡伯金（Jane Birkin）。艾瑪華森當時表示：「我相信，這對國際時尚圈來說都是向前邁出的一大步，也是提高人們對生態問題的敏感性的重要一步。」