fb ig video ETtoday search mobile

艾瑪華森新身份！加入BV、GUCCI 所屬集團「董事會」　推行永續發展　

>

記者鮑璿安／外電報導 圖／翻攝自IG@Emma Watson

擁有GUCCI、BOTTEGA VENETA等一線精品的法國奢侈品集團Kering 開雲集團最新宣佈，將邀請女星艾瑪華森（Emma Watson）正式加入董事會，並身兼可持續發展委員會主席，未來將攜手集團持續關注時尚界的環保議題。此舉不僅引發外界震驚，集團首席執行官甚至大讚艾瑪華森，「她給團隊帶來了令人深刻的才能。」

Kering 開雲集團旗下擁有GUCCI、Balenciaga、BOTTEGA VENETA等品牌，隨著時尚與環保密不可分，集團宣佈董事會在3月提出的決策已經通過，將正式邀請女星艾瑪華森（Emma Watson）加入董事會，並且擔任可持續發展委員會主席一職。據悉，該職務將會致力於永續經營事項，例如GUCCI推出的「古馳平衡計畫」與全新永續發展系列單品都是未來走向。然而之所以會選擇艾瑪華森，無疑是因為她優秀的個人形象，30歲的她除了擔任聯合國女性親善大使，也不斷號召外界投入性別平權運動，集團首席執行官在聲明中提到：「不同觀點的集思廣益與豐富的經驗對於我們組織的未來至關重要，艾瑪華森給團隊帶來了令人印象深刻的才能。」

▲艾瑪華森 。（圖／翻攝自IG）

▲艾瑪華森除了是開雲集團可持續發展委員會主席，也曾擔任聯合國女性親善大使 。（圖／翻攝自IG）

事實上早在2011年，艾瑪華森就與義大利品牌 Alberta Ferretti合作開發了綠色系列，靈感來自70年代的簡伯金（Jane Birkin）。艾瑪華森當時表示：「我相信，這對國際時尚圈來說都是向前邁出的一大步，也是提高人們對生態問題的敏感性的重要一步。」

關鍵字：

Emma Watson, 艾瑪華森, 開雲集團, GUCCI, BOTTEGA VENETA, 奢侈品, 法國, 環保, 永續, 聯合國
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

豬隊友！3大「地雷旅伴星座」牡羊主導性超強、第一名最難伺候

豬隊友！3大「地雷旅伴星座」牡羊主導性超強、第一名最難伺候

ZARA大折扣4折起今晚9點開跑　度假洋裝、IG夯包現省超過千元

ZARA大折扣4折起今晚9點開跑　度假洋裝、IG夯包現省超過千元

小空間必備「烹飪神器」！注意5大選購要點　一鍋搞定蒸、煮、煎、燉

小空間必備「烹飪神器」！注意5大選購要點　一鍋搞定蒸、煮、煎、燉

星巴克6／22起買一送一又來了　限定4天快揪好友賺一杯 日本獵奇「二合一雨具」醜到毀三觀　隨時變身摺疊傘、雨衣 爆米花竟然也上榜？想瘦不用忌口的5種高纖維零食 難怪瘦不了！基礎代謝率變低的5大原因　熬夜、不吃早餐都NG 貝膚黛瑪潔膚液2大瓶才888元！零負評稱霸卸妝界　全臉能用還兼保養 Joy「黃色小背心」性感照連發　Jennie早在去年就穿過同款！ 歐陽娜娜新曲「吊帶裙造型」疑似發福　生圖曝光網看傻：修超多

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面