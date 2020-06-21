汕頭火鍋才不是最夯！高雄上半年美食TOP 10　南部燒肉扛霸子入榜

原來這10家是上半年高雄熱門打卡店，繞一圈剛好可以全部都吃到，快收好行囊準備出發！

TOP 10／厚厚一片

左營區

又厚又濃的花生醬塗抹在厚片吐司上，放上一顆一顆Q彈珍珠，每吃一口嘴裡就是滿滿的花生醬，好罪惡！

▲（圖／美食客祝建雅提供)

TOP 9／御典茶

鼓山區

近期西子灣高人氣手搖飲，茶飲選用優質的錫蘭紅茶和普洱茶、鮮奶使用光泉鮮奶，醇厚奶香和清雅茶香融合，再加上粉角後更豐富。

▲（圖／美食客凌琳提供)

TOP 8／郭家肉粽.碗粿

鹽埕區

傳承半世紀之久，每一顆肉粽都大顆又紮實、肥瘦比例剛剛好，淋上獨特醬料，再撒上古早味花生粉，加上辣椒醬辣得很過癮！

▲（圖／美食客Chuck Chen提供)

TOP 7／奎克咖啡CUIQU COFFEE

左營區

北歐風加上工業風結合文青風的精品咖啡館，雖主推咖啡但餐點範圍廣泛，包括沙拉、帕尼尼、燉飯、義大利麵、甜點都有，空間明亮還有插座可使用。

▲（圖／美食客R.Mr提供)

TOP 6／永心鳳茶

三民區

小捲米粉、剝皮辣椒雞、紅燒獅子頭等都有，各式台式定食上桌，道道入味、有飽足感。另外，甜點跟茶也有許多人推薦。

▲（圖／美食客米夏兒提供)

TOP 5／森川丼丼

楠梓區

巷弄中的日式丼飯店，主打丼飯和壽司，這道炙燒鮭魚起司花捲是必點！鮭魚給的很大方，蝦卵和起司提升了層次，吃起來口感與口味都很豐富。

▲（圖／美食客dfwicky提供)

TOP 4／茶六燒肉堂

左營區

輕井澤集團的燒肉餐廳，主要以套餐為主，肉質好、份量多且擺盤精緻，還有沙拉、湯品、甜點、飲料可以吃，非常飽足！

▲（圖／美食客huiwun _提供)

TOP 3／槑咖啡MEI COFFEE

三民區

屬於大人口味的抹茶，選用京都宇治丸久小山園抹茶，濕軟又綿密的戚風蛋糕充滿著抹茶的苦韻味。

▲（圖／美食客肥姬提供)

TOP 2／碳佐麻里精品燒肉

前鎮區

南部燒烤扛霸子！時代店還有亞洲最美餐廳之稱，裝潢有質感、服務周到、氣氛好、份量多，從主餐、副餐再到海鮮、沙拉、米食及甜點飲料，都有超多選擇！

▲（圖／美食客郭珅源提供)

TOP 1／新濱駅前

鼓山區

銀行改造成咖啡館，呈現復古懷舊風格，仿佛置身日治時期，販售著可頌、潛艇堡、甜點、咖啡，一邊欣賞著古蹟一邊享用著美食。

▲（圖／美食客Selina提供)

圖、文／MENU美食誌

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