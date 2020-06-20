「芍藥花束」圓滾滾外型擄獲少女心！淺粉像甜美水蜜桃、天藍色澤超仙氣

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@arkaflowershop、@jane.florist

送花常見的種類已經看到膩了，最近韓國則流行送「芍藥花束」，芍藥花聽名字很陌生，但看過它的模樣，直接就會被擄獲芳心，圓滾滾的外型乍看就像一顆顆水蜜桃，盛開後層層堆疊的花瓣，又類似玫瑰，搭配不同花材，能變換出不同感覺，最近畢業季或為了之後的七夕情人節，都是浪漫的新選擇。

芍藥花模樣類似牡丹，但看起來更清新可愛，花語是「依依不捨、難分難捨」，也帶有害羞、思念的意思，跟它粉嫩可愛的外型很合。常見的「芍藥花束」以粉色系為主，淺粉色的圓圓花苞配上綠葉陪襯，就像甜美的水蜜桃。

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除了淺粉，也有更深一點、略帶桃紅的粉紅色，看起來比較活潑、艷麗，配上小雛菊、滿天星等花材點綴，豐富又漂亮。

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另一種常見的芍藥花是白色，有著純潔無害的感覺，未綻放的圓滾滾花苞，就像軟軟的棉花糖，單獨用它做成花束，就已經讓少女心動，配上特殊的藍星彩冠花點綴，更展現出不同的美感。

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想要更獨特的話，還有染上淺藍色澤的芍藥花，淺藍配白看起來夢幻仙氣，不管是含苞待放或盛開，都散發優雅脫俗的氣質。

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