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全台義大利麵排名揭曉！台中不只火鍋厲害　還直接霸占前三名

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義大利麵的福利來了！超級平價、份量又大都在這，義大利麵控快來看有沒有還沒去過的店家！

TOP 10／窯籃曲義式烘培餐廳
礁溪鄉白雲一路

網美到礁溪必訪玻璃泡泡屋，在裡頭吃地義大利麵超浪漫！雖然不走大份量路線，但食材新鮮豐富，拌炒得相當入味，此外也推薦店家的現做窯烤披薩，自家培養的天然水果酵母麵團越嚼越香。

▲義大利麵。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客XiaoHan提供）

TOP 9／ABV閣樓餐酒館
新北市板橋區

傳說中板橋最美的風景。12樓高的景觀餐廳設有戶外用餐區，適合天氣好的晚上來這裡享受微風徐徐的用餐氛圍，餐點多樣，像是紅酒松露酸奶油牛肉寬麵，就以紅酒帶出食材風味，其他嫩羊肩、炒淡菜等義式料理也絕對滿足你的味蕾！

▲義大利麵。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Yolanda提供）

TOP 8／歐義式ALL 14 WELL
新北市板橋區

第一次來的吃貨必點主廚推薦墨西哥雞肉麵，雞肉軟嫩，麵條彈牙吸飽了奶油醬汁，每一口都能吃到彩椒香氣，是一道非常開胃的招牌餐點。此外老闆研發美式手做漢堡讓大胃口的男生也能飽餐一頓，而且寵物友善，女生們可以列入約會餐廳喔！

▲義大利麵。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客宜軒a吃貨生活日常提供）

TOP 7／喬義思CHOICE窯烤手作廚房
嘉義市東區

適合全家大小一起來的義式餐廳！份量足，價格平實，義大利麵是台式偏好軟中帶Q的口感，現場製作的窯烤披薩脆口又帶有麵團的韌性，同時還有烤全雞和牛排等等多重選擇，大人小孩吃了都開心。

▲義大利麵。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客倩の貪吃日記提供）

TOP 6／CIN CIN OSTERIA請請義大利餐廳
台北市松山區

慶城街上班族聚餐首選！同事需要聚餐很可以的平價義大利麵餐廳，店家精選食材，強調產地與在地天然的好品質，義大利麵即便選擇有醬汁系列也偏清炒感，口感較為清爽，這道手釣透抽煙花女上癮端上一整隻透抽，吃起來爽度超高！

▲義大利麵。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客凱Kai提供）

TOP 5／HUN混
台中市北區

吃義大利麵就是要來吃這盤爆量蛤蜊！這家是台中超人氣義大利麵之一，麵條口感偏軟，但是巨大份量頗受學生族群的歡迎，象徵高CP值，店家的招牌橘醬融合奶油與番茄兩種風味吃起來更濃郁，義大利麵控一定要來訪過一遍。

▲義大利麵。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客莉莉吃起來提供）

TOP 4／螺絲瑪莉義麵坊
台北市中山區

在中山站說到要吃義大利麵一定都知道這間，軟硬適中的麵條吸附利用奶油醬與番茄紅醬結合的粉紅醬，吃起來濃稠又滑順，事先處理過的海鮮食材不用碰手就能吃超貼心，價格也是走平實路線，小資上班族也能列入聚餐首選。

▲義大利麵。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客冬冬吃東東提供）

TOP 3／亞丁尼義式麵屋
台中市西屯區

平均每份義大利麵只要台幣150元！台中義大利麵餐廳密集度超高，這家在逢甲夜市與一中商圈都有設點，口味偏重，分量足，受到學生族群與家庭客的愛好，焗烤過的青醬餐前麵包更是必吃。

▲義大利麵。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Nini提供）

TOP 2／HUN貳
台中市西屯區

爆炸多的份量搭配醬汁吸麵超順暢，座落在逢甲商圈周圍超方便，不知道要吃什麼的時候選這家就對了，很好規劃逛街吃美食的行程，但建議來之前先電話訂位比較不會撲空。

▲義大利麵。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Bella提供）

TOP 1／JAI宅
台中市北區

第一名在台中！店家用心打造出網美工業風的空間氛圍，吸引許多學生族群和網紅前來打卡，平價且大份量的品質自開店以來維持不變，不斷推出新菜色為熟客提供新鮮感，實在美味絕對值得一訪。

▲義大利麵。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客yu___chn提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 義大利麵, 窯籃曲義式, ABV閣樓餐酒館, 歐義式, 喬義思, CINCIN, HUN混, 螺絲瑪莉義麵坊, 亞丁尼義式麵屋, HUN貳, JAI宅
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