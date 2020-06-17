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樂高「超級瑪利歐」躺下打呼超可愛！　在家打造立體電玩世界8月開賣

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▲樂高與任天堂合作推出超級瑪利歐系列。（圖／樂高提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

丹麥知名玩具商樂高LEGO，日前宣佈與日本任天堂合作推出「樂高超級瑪利歐」系列，就有許多玩家敲碗期待，今（6／17）台灣樂高終於公布實體套組，包括冒險主機與3款擴充盒組，而首度與數位裝置結合的「瑪利歐樂高」本尊也亮相，利用機身螢幕呈現出不同表情跟玩法，將它平放還會默默偷閒打呼，實在是超可愛啊！

▲樂高與任天堂合作推出超級瑪利歐系列。（圖／樂高提供）

這款結合任天堂粉絲跟樂高迷的產品，無疑是樂高今年最受矚目的產品之一，樂高超級瑪利歐全系列將推出16組盒組，全部都將從8／1起在台灣陸續上市，消費者須先購買售價1,999元的樂高瑪利歐冒險主機做為基礎，另搭配擴充盒組升級遊戲體驗。

▲樂高與任天堂合作推出超級瑪利歐系列。（圖／樂高提供）

▲樂高瑪利歐冒險主機擁有數位瑪利歐與起點跟終點設備。

擴充套組包括「奇諾比奧的尋寶之旅」、「瑪利歐之家與耀西」、「砰砰的熔岩之亂」、「大砲彈刺客」、「沙漠刺球丸子」、「咚咚的垂直迫降」、「害羞幽靈王和鬧鬼庭院」及先前發表的「吞食花翹翹板」與「庫巴魔王的城堡對決」等，單盒售價從769元至3,599元不等。

▲樂高與任天堂合作推出超級瑪利歐系列。（圖／樂高提供）

▲擴充套組讓瑪利歐有更大的世界跟場景，結合特定APP，能更有多元性的體驗。

▲樂高與任天堂合作推出超級瑪利歐系列。（圖／樂高提供）

▲Power-up套裝能讓瑪利歐的玩法更豐富，圖為貓咪瑪利歐套組感覺超可愛。

除了可以在家直接打造立體的瑪利歐世界電玩場景之外，還有Power-up套裝可幫瑪利歐「換衣服」，共有4種套裝，且皆有不同功能，「火焰瑪利歐」能向惡勢力反派投擲火球；「貓咪瑪利歐」能發出獨特的貓咪叫聲，並爬上牆以獲取金幣；「螺旋槳瑪利歐」可飄浮至空中獲得更多金幣；「建築工人瑪利歐」只須讓人偶踩上積木後就能獲取金幣，增加積分，積分會顯示在人偶身上的螢幕，或是專屬APP上。

▲樂高與任天堂合作推出超級瑪利歐系列。（圖／樂高提供）

▲另外也推出擁有十種不同反派角色隨機收取的「角色組合包」，包含飛行栗寶寶、炸彈兵與魷魷等。

關鍵字：

樂高, 超級瑪利歐, ＬＥＧＯ
fashion.net

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