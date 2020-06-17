Daniel Wong 仲夏野宴好消暑！非洲獵豹、水波紋闖入印花超驚喜

▲Daniel Wong 本季仲夏野宴超消暑，印花融合非洲原野獵豹讓人驚喜不斷。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

華裔設計師品牌 Daniel Wong 本季春夏「野宴」與CLUB DESIGNER 合作，於今（17日）搶先展示，系列為打造夏季假期的狂野盛宴，除了迎合氣候的網格輕透面料是一大亮點，設計師Daniel Wong更將擅長的印花概念融合非洲原野獵豹於單品中，讓人光從視覺上就驚喜不斷。

▲Daniel Wong 春夏系列以假期的狂野盛宴為想像，服裝實穿且多以網格輕透面料輔助相當涼爽。（圖／品牌提供）

Daniel Wong 春夏系列以假期的狂野盛宴為想像，兼具個性與實穿性的服裝廓形，以大量抽皺、垂墜，展現服裝視覺量體。 單品多可見網格輕透面料輔助，連設計師Daniel Wong 頂著高溫穿著網格西裝外套也絲毫不顯厚重，直呼：「好像有風在旁邊吹。」本季更將印花以輕解構的方式重新塑造圖騰，加以緹花面料細緻呈現，具有非洲原野氛圍的圖騰與獵豹融合於其中，活潑之餘帶出品牌狂野特色。

▲仲夏、夏想、寫意三大印花注入衣著，寫意藍黃抽縐蓬袖蛋糕洋裝 NT$15800。（圖／品牌提供）

▲為CLUB DESIGNER 獨家設計的「無拘無束」印花，無拘無束風衣NT$18,800；雨蓋襯衫NT$16,800；打折澎裙NT$13,800 。（圖／品牌提供）

印花圖騰上以「仲夏」、「夏想」、「寫意」 三大故事展開，「仲夏」將非洲的獵豹圖紋觸覺作為基底，「夏想」以各式大小的波點集結增添歡愉氣氛， 「寫意」則如同水上波光， 運用抽象線條交會疊合打造獨特視覺效果，圖騰紛紛一躍而上吊帶洋裝、連身裙、背心等輕盈單品，搭配綁帶與抓皺元素展現滿滿女人味。另也有為CLUB DESIGNER 獨家設計的「無拘無束」印花，完美還原叢林中的生態樣貌，注入雨蓋襯衫以及打折蓬裙等單品，充滿魅力和多樣色彩玩轉藝術。

▲Daniel Wong x CLUB DESIGNER 合作野宴， 期間限定 6 月 20 日至 7 月 30 日 Le Club登場。（圖／品牌提供）

除了服飾之外，配件部分像是絲巾運用獨特異材拼接結構，結合柔軟的斜紋蠶絲和各種皮革，迎合日常的各種造型搭配。鞋履轉化品牌印花絲巾布，加以防潑水處理與牛皮滾邊材質，使得整體更具包覆性，輕盈如「貓腳掌」般上腳瞬間增高。 帽款以藺草手工編織而成，曲線自然。