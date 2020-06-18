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櫻花妹搶翻了！大創燙睫毛器才55元　打造花朵般綻放睫毛

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

大創以便宜的價格受到很多人的歡迎，不只是價格吸引人，有時候單品也非常厲害，最近就有一款燙睫毛器以超級便宜的日幣200元，約台幣55元，成為日本女孩都瘋狂搶購的單品，而且可以燙出超級翹的睫毛，完全CP值非常高。

▲大創,燙睫毛,睫毛,彩妝,rimmel,媚比琳。（圖／ IG、 IG）

▲超厲害的大創燙睫毛器，可以打造綻放級的睫毛。（圖／nya_ka.twinkle IG、odebuchannookiniri IG）

大創的燙睫毛器最近在日本爆紅，因為價格超級便宜，推出之後立刻吸引很多女孩搶購，不只是價格很吸引人，開啟之後更是可以燙出如同綻放的花朵般的睫毛，能夠展現出迷人的眼妝效果，因此在IG熱傳，超多人都在搶購。

▲大創,燙睫毛,睫毛,彩妝,rimmel,媚比琳。（圖／ IG、 IG）

▲大創燙睫毛器很受到歡迎。（圖／00kin_style IG、27pyon IG）

想讓睫毛捲翹，不只是燙睫毛器很重要，睫毛膏也是功臣，盤點一下最近推出的厲害睫毛膏，其中有2款不但是開架的價格，捲翹程度也是超級厲害，身為塌睫毛的女孩一定要入手。

媚比琳 魔術捲翹記憶睫毛膏，售價390元

▲大創,燙睫毛,睫毛,彩妝,rimmel,媚比琳。（圖／ IG、 IG）

獨特雙弧型刷頭，中心窄兩面寬，符合眼型並能完整包覆睫毛，從底部由下往上拉提眼頭與眼尾的睫毛，一次刷出自然濃密的捲翹感；防水濃翹記憶膏體，如魔術般的超強記憶力，添加獨特濃密纖維的防水記憶膏體，瞬間刷出纖長濃密的睫毛，防水抗暈超持久。

RIMMEL 瞬翹飛揚睫毛膏 001濃黑款，售價330元

▲大創,燙睫毛,睫毛,彩妝,rimmel,媚比琳。（圖／ IG、 IG）

獨特設計空氣感纖維刷頭，搭配啞鈴般的雙頭弧形輕鬆深入睫毛根部由裡而外向上提拉，手殘女也能輕鬆駕馭，塑造根根分明自然濃密睫毛，重複疊擦也絕不結塊，溫水可卸不熏眼，特別添加膠原蛋白、維生素B5等保養成分，保護睫毛更避免卸除時造成二次傷害。

關鍵字：

大創, 燙睫毛, 睫毛, 彩妝, rimmel, 媚比琳
fashion.net

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