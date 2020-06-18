精品香氛強勢回歸！BYREDO年度新香搶先上市、MONCLER將推品牌香水

▲精品香氛品牌近日紛紛回歸，BYREDO推年度新香，潘海利根慶祝Sartorial 10週年。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，2020上半年美妝新品更新比起往年略顯沉悶，就連香氛也都黯淡不少。好在，在這即將步入下半年的時節裡，精品香氛紛紛強勢回歸，BYREDO推出顛覆傳統花香調的年度新香「初瀾狂花淡香精」，帶你重回少女歲月的悸動時光；潘海利根最具代表性的蘚苔調香水Sartorial則迎來10週年慶祝；就連奢華羽絨衣精品品牌MONCLER都宣布將投入香水市場，都讓香民們激動不已。

▲BYREDO 初瀾狂花淡香精，50ml/100ml，NT$4,900/NT$7,000。（圖／記者張毓容攝）



以獨特細緻調香和摩登感極簡設計備受時尚人士喜愛的高級質感香氛品牌BYREDO，終於迎來今年第一支、也是唯一一支的年度全新香氛「初瀾狂花淡香精」。

將放肆歡笑、放縱狂舞、恣意尖叫、放聲大哭等少女青春時期，洶湧又豐富的情感轉化為複雜多變的獨特溫暖花香調，完美封存於初瀾狂花淡香精。不僅有著顛覆傳統花香調的苦中帶甜香氣，每個人噴上身散發的香氣也都不同，有的是花香較明顯，有的是粉味較為突出。

▲初瀾狂花淡香精已先於BYREDO信義微風形象店搶先全台上市。（圖／記者張毓容攝）



核心是漫舞的大馬士革玫瑰，明亮閃耀並包覆著甜美與自信，同時也象徵著愛與美麗、神祕與合一，描摹少女世界的主調；黑醋栗與柑橘的前調香氣讓明亮的光輝更加閃耀，就像是黑膠唱片的唱盤針；隨著番紅花溫暖的香氣帶來安撫感受，並融入略為陽剛的皮革香氣，也是香氛的核心；最後以金色木香、琥珀與香草，在香氛後調裡交織出穩定紮根的氣韻，繁複、謹慎而又舒適。

▲Penhaligon’s Sartorial，100ml，ＮT$4,750。（圖／品牌提供）



另一深受資深香民愛戴的英國皇室御用的頂級香氛品牌Penhaligon’s潘海利根，今年適逢創立150週年，更是經典蘚苔清香調香水「Sartorial」的10週年慶。

這瓶極具代表性的蘚苔調香水自2010年一推出就引起轟動，甚至被形容為「真正英倫紳士該有的美好特質」，輕盈的薰衣草滿逸瓶身，以溫順的橡木苔蘚完美包覆，最後再以東加豆的優雅柔軟極其低調地將香氣牢鎖於肌膚之上；完美卻低調，符合真正的紳士風格。

Sartorial獨特創新的蘚苔琥珀調香氣靈感有別於其他蘚苔香水，取自備受英倫紳士們推崇的高級訂製西服店，迴盪著蒸氣、蜂蠟、皮革與薰衣草，植鞣著香草甜味的東加豆，呈現出乾淨利落的香氣。

在 Instagram 查看這則貼文 Moncler（@moncler）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 15 日 上午 8:51 張貼

除此之外，頂級奢華羽絨衣精品品牌MONCLER近日也宣布將投入香水市場，攜手國際香水大廠interparfums共同打造全新獨家香氛，預計於2022年第一季推出新香！

MONCLER董事長兼首席執行長Remo Ruffini表示「我們計畫開發一款與MONCLER品牌DNA一致的香水，完整地將MONCLER的獨特精神注入於香水之中。首款香氛的推出將展現嶄新的品牌策略及提供消費者更多元化的消費體驗。」雖然目前尚未針對香調、瓶身設計等都還未有更詳細資訊，但此消息一出就已讓不少時尚迷和香氛控都期待不已。



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