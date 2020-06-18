鹹酥雞戒了吧！誤踩夏日頭皮地雷，小心「屑腫癢」跟著來

▲口味太重也也可能引發頭皮敏感。（圖／翻攝自IG/aoi186、yuuuuukko_、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

你也有「屑腫癢」的困擾嗎？每到夏季，天氣炎熱加上不定時的暴雨，空氣變的濕黏，頭皮問題就開始找上門！韓系頭皮養護專家《呂Ryo》，不藏私分享夏季頭皮養護秘訣，為頭皮NG狀況提出解方，讓你告別敏感頭皮。

愛茉莉太平洋集團45年頭皮科學研究發現，敏感性頭皮問題不只深受天氣溼度、溫度影響，在於飲食、生活習慣與使用的洗護產品上，更是關鍵，。

地雷1.常吃辛辣油炸食品

麻辣鍋或是鹽酥雞等重口味食物，不止會影響身材以及皮膚，刺激性的食物更會讓皮脂分泌增多，進一步誘發搔癢或紅腫等敏感症狀，百害而無一利！減少刺激性、上火食物的攝取也能讓頭皮困擾獲得改善。

地雷2.用溫度過高的熱水洗頭

許多人以為頭皮屑、頭皮癢是因為頭皮出油的關係，洗頭時常慣用熱水以為能帶走頭皮油脂，但過高的水溫反而會刺激頭皮脂腺分泌，加速頭皮出油，因此建議以不超過38度的水溫清潔即可。

地雷3：使用清潔力太強洗髮精

每到夏季，許多人會特別挑選去油、去屑或是清潔力較強的洗髮產品，但太刺激的產品，其實反而會讓不適情形加劇，敏感性頭皮消費者在洗髮產品成分的挑選上，更應注意挑選低刺激、無添加的成分，避免進一步刺激頭皮敏感。

▲呂森活系列添加多種自然植萃，如松葉艾草等，幫助頭皮做好油水平衡。

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▲Hair Rituel 賦活重生深層潔淨髮精露，200ml，2900元。

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