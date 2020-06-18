隨身自帶香氣！夏季5款「清爽系香水」，一聞就愛上

▲清新的茶香和柑橘調在夏季都很有人氣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏季高溫使人煩躁，更容易聞到讓人不愉快的異味，這時挑一瓶清新香水就沒錯。香水除了能噴灑在身上，也可以順便帶在頭髮或是衣物，記得少量多次噴，就能在盛夏自帶香氣。

▲Elizabeth Arden 白茶香水迷你套組，10mlx3，1,000元。

限量珍藏版白茶香水迷你套組，集結迷你版白茶香水、白茶花綻野玫瑰香水、白茶溫煦香草蘭香水，三款奢華療癒的白茶系列香水，以環保又具高質感的白色壓紋禮盒包裝，不論是送禮或是自藏都是最佳選擇，小尺寸方便攜帶。

▲GUERLAIN 花草水語 日光澄香淡香水，75ml，3,050元。

清爽氣息讓你彷彿置身一望無際的西西里柑橘林，就像鮮採多汁的柑橘果實，品嚐滿口新鮮。活力十足的血橙，結合沁涼刺激的薄荷，在帶著木質香氣的零陵香豆襯托下，薄荷、粉紅胡椒與佛手柑的香氣更顯清新。

▲BYREDO 初瀾狂花淡香精，50ml，4,900元。

以明亮甜美的大馬士革玫瑰揭開序幕，搭配黑醋栗與柑橘的前調香氣讓明亮的光輝更加閃耀，隨著番紅花溫暖的香氣帶來安撫感受，並融入略為陽剛的皮革香氣，也是香氛的核心，以金色木香、琥珀與香草餘韻為後調。

▲Miller Harris 恬靜花徑淡香水，50ml，3,850元。

柔軟的白花香伴隨新鮮綠意，帶著自然水感與穿透力。大片蓬鬆的梔子花搭配著柚子與豐潤水梨，和茉莉與依蘭的細緻性感，最後以浮木、檀木與麝香溫潤細膩的氣息收尾。

▲diptyque 花都之水淡香精，75ml，5,000元。

精緻香氛充滿了花都晨曦般的優雅氣息，清新佛手柑巧妙中和了濃郁的果香。多汁香氣之外盡顯活潑又淡雅的柑橘香，且微帶酸澀感。嵌入其間的粉紅胡椒給人的嗅覺驚喜。

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