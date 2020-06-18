「羽絨之王」MONCLER跨足「香水」界　預計於此時正式登場

記者王則絲／台北報導

於法國創立的高端奢侈品牌MONCLER（盟可睞）在時尚圈有著「羽絨衣之王」得響亮名號，近期宣布與國際知名香水製造公司Interparfums SA簽下獨家協議，未來將負責替MONCLER研發、生產全新的香水及香氛系列產品，品牌的第一瓶香水預計將於2022年上市，令精品香水收藏者們相當興奮。

▲MONCLER標誌。（圖／翻攝自IG@moncler）



MONCLER與Interparfums SA雙方簽下了香水系列產品的特許經營權之獨家協議，雖然外觀、氣味與主題尚未有雛形，不過蔚為兩大領域之中的佼佼者，令人相當期待後續的發展。

Interparfums SA為Interparfums旗下子公司，為BOUCHERON、COACH、JIMMY CHOO、KATE SPADE、MONTBLANC、KARL LAGERFELD⋯⋯等知名品牌的香水、化妝品之特許經營夥伴，事業版圖相當廣闊。MONCLER執行長Remo Ruffini表示：「Interparfums SA將打造能彰顯MONCLER品牌基因與獨特身份的香水。」以Interparfums SA的專業以及創造力，相信能成為此領域的最佳夥伴，成功豐富品牌的多元性。

在 Instagram 查看這則貼文 Interparfums（@interparfums_officiel）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 2 日 上午 6:02 張貼

而Interparfums SA的執行長Philippe Benacin也十分欣賞這次的合作對象：「MONCLER是一個不斷探索與創新的品牌，堅持著一貫的獨特性、真實與高質量，讓它與眾不同，因此這對我們來說是一項偉大的成就。」

不過，在還買不到之前，先來看看近期值得關注的精品香水，例如GUCCI的煉金士花園系列推出了「夜徘迴」和「仙之頌」兩位新成員，復古、花卉元素的包裝，以烤漆玻璃製成，並是以金標點綴，外型正中少女心，兩款香氛充分展現其主香調煙燻與緬梔花，夜徘迴是對黑夜的深入探索，而仙之頌則像是溫暖而感性的花束。

▲GUCCI煉金士花園系列「仙之頌」。



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