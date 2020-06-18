fb ig video ETtoday search mobile

Melody敗卡地亞新貨快、狠、準　268萬行頭洩貴婦身分

>

▲▼ Melody 。（圖／翻攝melodykliu IG）

▲Melody少女感穿搭仍難掩貴氣，佩戴總值逾二百萬元的卡地亞戒指與腕錶。（圖／翻攝melodykliu IG）

記者陳雅韻／台北報導

天氣炎熱，「時尚媽咪」Melody繼續少女感的穿搭，但這回配件洩露了她的貴婦身分，指間是她的愛牌卡地亞（Cartier）要價1,650,000元的Reflection de Cartier鑽石戒指，宛如手鍊的Maillon de Cartier腕錶價值也破百萬元，且是品牌剛上市的熱騰騰錶款，她的選貨速度果然快、狠、準。

▲▼ Melody 。（圖／翻攝melodykliu IG）▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲Melody佩戴卡地亞1,650,000元Reflection de Cartier鑽石戒指。（圖／翻攝melodykliu IG、卡地亞提供）

▲▼Cartier 。（圖／公關照）
▲卡地亞剛上市的Maillon de Cartier腕錶1,030,000元，Melody已戴上手。（圖／卡地亞提供）

Melody擁有不少卡地亞的珠寶，最新曝光是不同車工鑽石錯落排列出一片璀璨的Reflection de Cartier鑽戒，共鑲嵌36顆共重1.58克拉的圓形明亮式切割鑽石、18顆共重1.94克拉的梯形切割鑽石；腕錶則出自年度主打的Maillon de Cartier系列，具獨特六角形錶盤、斜面錶耳，搭配長方形鍊結構成的鍊帶，小巧但個性鮮明，Melody選戴錶框鑲鑽的18K白金款。

▲▼ Melody 。（圖／翻攝melodykliu IG）

▲Melody不錯過任何時尚夯貨，包括PORTS 1961夯包ANIKA、Dior漁夫帽28,500元。
 

不僅選擇珠寶與名錶眼光精準，Melody包款配件也沒錯過熱門款，例如加拿大品牌PORTS 1961襲捲名流圈的ANIKA迷你包、充滿夏日感的Dior漁夫帽，都是她近期常搭配的單品，完美襯托她的少女風穿搭。

關鍵字：

Melody, Cartier, 卡地亞, Dior, Ports 1961
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

林俊傑拎的愛馬仕鯊魚包這裡買　佳士得專拍大秀男人精品

林俊傑拎的愛馬仕鯊魚包這裡買　佳士得專拍大秀男人精品

郎朗嫩妻吉娜愛麗絲戴De Beers珠寶彈琴超仙！穿LV俏皮當學人精

郎朗嫩妻吉娜愛麗絲戴De Beers珠寶彈琴超仙！穿LV俏皮當學人精

謝金燕夏日必備超狂腹肌　逼人線條搶走19萬元香奈兒風采　

謝金燕夏日必備超狂腹肌　逼人線條搶走19萬元香奈兒風采　

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾 全球最美不丹王后曬全家福　戴Anna Hu婚禮珠寶見證甜蜜時刻 曾之喬露美背秀Dior包　耍性感強壓開腿孫芸芸　 LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大　同場再秀20億元珠寶 蔡詩芸愛的AP錶新增機械錶　經典輪廓加大1毫米 曾之喬綠油油凡人難駕馭　連卡地亞坦克錶、絲繩手環都鮮綠 林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面