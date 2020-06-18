Melody敗卡地亞新貨快、狠、準　268萬行頭洩貴婦身分

▲Melody少女感穿搭仍難掩貴氣，佩戴總值逾二百萬元的卡地亞戒指與腕錶。（圖／翻攝melodykliu IG）



記者陳雅韻／台北報導

天氣炎熱，「時尚媽咪」Melody繼續少女感的穿搭，但這回配件洩露了她的貴婦身分，指間是她的愛牌卡地亞（Cartier）要價1,650,000元的Reflection de Cartier鑽石戒指，宛如手鍊的Maillon de Cartier腕錶價值也破百萬元，且是品牌剛上市的熱騰騰錶款，她的選貨速度果然快、狠、準。

▲Melody佩戴卡地亞1,650,000元Reflection de Cartier鑽石戒指。（圖／翻攝melodykliu IG、卡地亞提供）



▲卡地亞剛上市的Maillon de Cartier腕錶1,030,000元，Melody已戴上手。（圖／卡地亞提供）



Melody擁有不少卡地亞的珠寶，最新曝光是不同車工鑽石錯落排列出一片璀璨的Reflection de Cartier鑽戒，共鑲嵌36顆共重1.58克拉的圓形明亮式切割鑽石、18顆共重1.94克拉的梯形切割鑽石；腕錶則出自年度主打的Maillon de Cartier系列，具獨特六角形錶盤、斜面錶耳，搭配長方形鍊結構成的鍊帶，小巧但個性鮮明，Melody選戴錶框鑲鑽的18K白金款。

▲Melody不錯過任何時尚夯貨，包括PORTS 1961夯包ANIKA、Dior漁夫帽28,500元。



不僅選擇珠寶與名錶眼光精準，Melody包款配件也沒錯過熱門款，例如加拿大品牌PORTS 1961襲捲名流圈的ANIKA迷你包、充滿夏日感的Dior漁夫帽，都是她近期常搭配的單品，完美襯托她的少女風穿搭。