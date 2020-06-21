練習常說這5句「日常對話」　簡單卻暖心，讓男友更愛你！

編輯／JJ 圖／翻攝自《三流之路》劇照

不是只有女孩子愛聽甜言蜜語，其實男生也是會因為某些話語而感到心動的，即便只是非常簡單、不起眼的日常對話，只要你是真心的，對方絕對能感受到，如果你們的關係就差這麼一步，不妨試著常說以下5句「日常對話」，讓對方變得更愛你一點。

＃「還好有你在，不然⋯⋯」

當你和對方一起完成、經歷了什麼事，或是他替你解決了某個問題，別忘了要真心感謝和誇獎他一番，「還好有你在」就相當於「你很可靠」的意思，能讓對方覺得自己對你來說是被需要的，聽到類似的話肯定會不由地感到開心，而想要繼續為你完成更多事。

＃「我想你了。」

真的想對方的時候，不用害羞直接說出口，在曖昧階段的話能無預警的給對方一個心臟爆擊；在交往階段時也別忘了時常表達想念，彼此的心都會暖暖的。

＃「和你一起⋯⋯真的好開心。」

很多事情因為是和對方一起做的，所以變得更開心、更幸福，是一件非常浪漫的事，有這種感覺時也別捨不得說出口，當男生聽到這種話會覺得他在你身上付出的心力瞬間都值得了，不論是「和你一起旅行好開心」，還是像「和你一起宅在家好開心」這種小事，都可以多說說。

＃一個只有你對他使用的暱稱

兩個人之間有專屬的稱呼是拉近距離最快的方法，不一定要是「寶貝」、「親愛的」、「老公」等較露骨的暱稱，只要是你特別為對方取的都好，時不時叫個一、兩聲，會讓男生覺得對你來說，他是一個特別的存在，反之亦然。

＃「你真的很厲害耶。」

男人就是一個愛面子的生物，喜歡聽到誇讚的話語，那麼女孩們也別吝於給予稱讚，當你發現他努力做了什麼事，不管結果怎麼樣，都試著説：「你好厲害。」、「不愧是你。」等類似的話，能給予對方滿滿的成就感，以及往後的動力。

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