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2招揮別夏日油頭、黏膩扁塌！重回清爽秀髮更防老化

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▲2招拒絕夏日頭皮髮絲油膩。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲夏日除了臉部出油出汗，髮絲也容易變得油膩扁塌讓人好困擾。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official）

記者張毓容／台北報導

炎炎夏日，不僅肌膚容易出油出汗，頂上三千髮絲也常變得油膩、扁塌，明明前一晚才洗頭，隔天出門沒多久就出油、黏膩，讓人超煩惱。且台灣氣候潮濕，悶熱的天氣和過度出油會使油脂堆肌在毛囊中，久了不僅會造成毛囊發炎，堵塞的毛囊甚至會使髮肌老化速度加劇！想讓夏日也能揮別扁塌油頭，除了加強清潔，做好以下2招更是關鍵。

▲2招拒絕夏日頭皮髮絲油膩。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲洗髮前先以前導精油或頭皮淨化產品，清潔深層清潔頭皮。（圖／翻攝IG@christopherobinparis）

1.深層清潔頭皮

夏天一出汗，頭皮就悶悶油膩，就算洗完頭髮也感覺不夠乾淨。其實，研究指出，頭皮上的髒汙是空氣中的兩倍，而主要構成頭髮纖維的蛋白質中，有88%是角蛋白，非常容易受到髒汙影響，當髒汙微粒附著在頭髮纖維時，就易導致堆積在髮肌，即使每天洗頭，也很難將髒汙徹底清除乾淨。

建議在洗髮前先以有前導功效的頭皮精油、精露或髮泥進行深層淨化，幫助清潔附著在頭皮毛囊中的髒污和油脂，達到淨化和長期養護的功效， 讓頭皮深呼吸。

2.幫助維持頭皮水油平衡

頻繁出油可能源自於頭皮的水油不平衡，如同臉部肌膚，髮肌清潔會影響頭皮的水油平衡以及後續保養的吸收。除了挑選成分溫和的洗髮精，徹底清潔髮肌髒污，適時利用頭皮精華或具有補水養護功能的髮膚護理品，幫助髮膚維持水油平衡並滋養髮根，養出健康頭皮。

▲2招拒絕夏日頭皮髮絲油膩。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Hair Rituel by Sisley 賦活重生深層髮精露，200ml，NT$2,900。（圖／品牌提供，以下同）

富含深層高嶺土潔淨泥及天然植物萃取，能幫助深層吸附附著在髮肌毛囊中的髒污和油脂，並改善頭皮油脂過剩，平衡髮肌健康。

▲2招拒絕夏日頭皮髮絲油膩。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲DHC 植萃香氛洗髮精，300ml，NT$680。

添加多種植物性成分，搭配療癒香氛，能溫和清潔頭皮髒污，幫助放鬆頭皮環境、修護受損髮絲，同時舒緩身心。

▲2招拒絕夏日頭皮髮絲油膩。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Aesop 鼠尾草/雪松頭皮調理精油，300ml，NT$680。

添加具保濕、舒緩作用的植物萃取成分及維他命E，能調理、鎮靜肌膚表面乾燥脫屑的部位，有效保護頭皮，帶來潔淨舒緩的功效。

▲2招拒絕夏日頭皮髮絲油膩。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲艾瑪絲 草本強健養髮精華液，40ml／115ml，NT$320／NT$800。

添加明星保養成分甘草次酸複合物3%，可調節頭皮健康代謝，增強防禦力，搭配維他命B5及松油醇，保濕護理頭皮且活絡毛髮及強化防禦髮根。

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關鍵字：

保養, 護膚, 頭皮, 頭髮, 髮絲, 髮肌, 出油, 扁塌, 油膩, 老化, 頭皮保養, 保健, 養護, 護理
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