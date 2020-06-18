國際染髮大師：染髮後做好「一件事」，將褪色機率降到最低

▲染後持色有撇步，千萬別花冤枉錢。（圖／翻攝自IG/ryo_hair）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏季就想換上新髮色，但往往坐了一整個下午，花了大把銀子，不到一個月髮色就褪光光，讓人好想哭。國際色彩染髮大師Christopher Robin分享，想要擁有美麗的髮色，就必須搭配良好的染後照顧，這才是最重要的持色關鍵。

在 Instagram 查看這則貼文 Ryo Kanei / blink（@ryo_hair）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 2 日 上午 5:36 張貼

近年來隨著染髮趨勢朝向特殊髮色，霧灰、粉色調與冷色調盛行，嘗試過特殊髮色的消費者都知道，經過漂染的秀髮沒有保養，很快會褪回金色或泛橘、銅的顏色，原本的時尚氣質瞬間跌到谷底，加上染髮過程反覆的藥水化學傷害，漂染的秀髮容易有乾燥、暗沉、脆弱易斷問題，往往讓渴望染冷色調的消費者不敢輕易嘗試。

染髮其實就是透過鹼性染劑將髮絲外層的毛鱗片強制張開，讓染料附著吃色，同時也帶走了髮絲中的蛋白質與脂質，被打開的毛鱗片呈現毛燥、容易流失養分及難以持色。染後脆弱的髮絲本已處於敏弱的狀態，加上熱風吹整、紫外線曝曬，甚至是海水中的碘，都是讓染後跑色的原因。

▲Christophe Robin抗氧化護色髮膜，250ml，1,360元。

Christophe Robin全新抗氧化護色系列，調和多種抗氧化維他命的高效配方，能輔助對抗氧化壓力源，保護所有層次的髮色、增強韌性，突破染髮後慣有的氧化機制。簡單的洗、護兩步驟，就能讓漂染後的脆弱髮質，得到全方位的呵護。

▲資生堂專業髮品 潮色繆思 持色護髮乳（紫色系），140g，960元。

資生堂專業美髮也推出專為亞洲人研發的持色商品，每次使用都能補給色素，保持染後美妙髮色。在專業沙龍染髮後，並且持續使用持色護髮產品，為頭髮注入養分，便能降低傷害，讓頭髮恢復原本健康狀態。

▲巴黎卡詩 燦金絕色髮浴 保濕型，250ml，1,000元。

卡詩推出專為漂染後受損髮設計、適合天天使用且蘊含極緻修護力的燦金絕色髮浴保濕型與燦金絕色玻尿酸水光髮膜，提供更深度的修護與柔順髮感。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App