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夏日亂洗臉，小心出油更嚴重！正確潔顏6步驟詳解

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▲亂洗臉出油更嚴重！正確潔顏6步驟。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲想要養出好肌膚，先把正確清潔6步驟學起來。(圖／翻攝IG@laneige_kr、@94_j.a)

記者張毓容／台北報導

清潔是日常肌膚保養最重要的基礎，但正確的洗臉方式卻常被忽略，尤其是肌膚油脂分泌旺盛的夏季，使用含皂鹼或洗淨力過強的清潔產品，不但肌膚問題沒解決，反而過度清潔，導致肌膚含水量降低情形，使皮膚角質層受損；或是使用過低或過高的水溫洗臉，也會為肌膚帶來刺激與傷害。快把正確清潔6步驟學起來，維持肌膚健康狀態，也讓後續保養事半功倍。

▲亂洗臉出油更嚴重！正確潔顏6步驟。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲洗面乳要先充分起泡再抹上臉。(圖／品牌提供)

Step 1：用水潤濕全臉

先將雙手清洗乾淨，再用低於臉部肌膚溫度的微涼水，完整潤濕全臉。

Step 2：洗面乳先在手上起泡

切勿將洗面乳直接塗到臉上再搓揉，不僅容易過度清潔，也易拉扯肌膚，記得先取適量清潔品於掌心，加水慢慢搓揉出細密泡沫，等洗面乳充分起泡後再上臉。

Step 3：從T字部位抹上泡沫

先將泡沫塗抹於出油較旺盛的T字部位，再帶到全臉。

Step 4：以泡沫畫圈按摩

以指腹在臉上由內向外輕輕畫圈按摩，注意時間最好不要超過2分鐘。

Step 5：清水沖洗並檢查

使用微涼溫度的水潑洗全臉，並檢查是否有泡沫殘留，尤其是髮際線、耳前、下巴等容易忽略的細節之處。

Step 6：紙巾吸乾剩餘水珠

用乾淨的毛巾或紙巾，避免擦拭，要以輕壓的方式將臉上殘餘的水珠吸乾，以免過度摩擦肌膚。

可搭配這些溫和潔顏產品

▲亂洗臉出油更嚴重！正確潔顏6步驟。（圖／品牌提供）

▲Melvita 花姸防護潔面慕絲，150ml，NT$1,080。

▲亂洗臉出油更嚴重！正確潔顏6步驟。（圖／品牌提供）
▲SHISEIDO 敏感話題 潔膚乳N，120g，NT$800。

▲亂洗臉出油更嚴重！正確潔顏6步驟。（圖／品牌提供）
▲ANNA SUI 玻尿酸保濕潔膚乳，120g，NT$650。

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關鍵字：

保養, 護膚, 保養品, 洗臉, 清潔, 潔顏, 步驟, 夏天, 夏季, 出油
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