烈日沒那麼討厭　伯爵將驕陽變成詩意珠寶放閃　

▲模特兒佩戴伯爵Sunlight系列18K白金鑽石項鍊（上）82,000元，雪花鑲嵌159顆總重約2.73克拉圓鑽項鍊705,000元。（圖／伯爵提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

烈日當頭令人難耐，但珠寶品牌以詩意手法將太陽化為正向能量，最具代表性即是伯爵（PIAGET）Sunlight系列，推出新設計、新材質，讓佩戴者能隨心所欲混搭，為日常造型增添耀眼光彩，特別是以豔陽光暈為靈感創作的項鍊，於太陽光芒放射形狀鑲嵌54顆、26顆或7顆美鑽，包辦華麗與秀氣風格；Dior則一次結合星星、月亮與太陽打造幸運珠寶。

▲伯爵靈感源自豔陽光暈的Sunlight系列18K白金鑽石項鍊，1,050,000元。



▲伯爵Sunlight系列18K玫瑰金鑽石項鍊（左）117,000元，鑲嵌孔雀石的18K玫瑰金鑽石項鍊125,000元。



伯爵持續壯大Sunlight系列陣容，不僅推出如一圈光暈停駐在頸間的項鍊，還同時設計18K白金雪花鑲嵌滿鑽的長項鍊呈現太陽燦爛面貌，相同的造型另有綠松石版本，可與同系列短項鍊混搭佩戴；而全新3款耳環採前短後長的不規則設計，可將後端垂墜部分取下，展現簡約俐落美感。

▲伯爵Sunlight系列18K玫瑰金鑽石耳環採前短後長設計，可將後端垂墜部分取下，545,000元。

Dior熱賣的Rose des Vents盤玫瑰全新作品Rose Celeste日月星辰系列，則以珍珠母貝詮釋新月、另一面以18K金鏤刻太陽，並首次結合八芒星圓章，致敬品牌創辦人迪奧先生鍾愛的占星藝術，從項鍊可一次見到日、月、星辰3種元素，另有單純展現太陽萬丈光芒的黃K金戒指。

▲Dior Rose des Vents Rose Celeste 黃K金短項鍊（左）326,700元，太陽黃K金戒指114,000元。（圖／Dior提供）

