滿頭白髮也別忘了擁抱！BALENCIAGA 秋季大片3分鐘內逼哭網友

▲BALENCIAGA 巴黎世家秋季廣告曝光，不走怪誕風，表達「Live to Love為愛而生」劇情超感人 。（影／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

BALENCIAGA 巴黎世家日前公開了今年（2020）的秋季形象廣告，由知名導演Maurus Vom Sheidt操刀，短短的兩分半畫面卻感動了不少網友。劇情講述不同的人物關係從無到有，通過聚焦本季單品Ghost包款、ZEN運動鞋等，表達「Live to Love為愛而生」的強烈情感。

▲巴黎世家2020秋季系列廣告於今年一月在德國柏林拍攝，傳遞本季主旨「Live to Love為愛而生」的概念 。（圖／品牌提供、翻攝自YouTube）

BALENCIAGA 2020秋季系列廣告於今年一月在德國柏林拍攝，不同於以往的怪誕氛圍，由知名導演Maurus Vom Sheidt操刀，為傳遞本季主旨「Live to Love為愛而生」的概念，通過多個暖人心扉的片段所組成。在曝光的兩分半畫面中，無論是年邁的夫婦、同性情侶之間相擁，或是朋友間的情感關係建立，模特兒們拿起手機或伸出雙手，暗喻人們希望彼此聯繫的情感，運用清淡的鏡頭描寫影響力極深的瞬間。

▲隨著劇情發展而聚焦的本季單品，翻蓋包、手繪塗鴉的Ghost包款等亮相。（圖／品牌提供、翻攝自YouTube）

另外，隨著劇情發展也巧妙帶出本季單品主角，看似無精打采的模特們身體向前倚靠，讓新包款和鞋履躍升成為重點。包括外緣柔軟的ZEN運動鞋輪廓流暢簡潔，紅黑色撞色效果打造搶眼視覺效果；全新尺寸和質地的Hourglass（沙漏包）以及手繪塗鴉的Ghost包款正式亮相，延續質感鱷魚壓紋展開。新一季珠寶和太陽眼鏡系列，則搭配秋季系列中易於穿搭的夾克和上衣，顯眼卻不失個性。

▲ZEN運動鞋、全新手繪塗鴉的Ghost包款以及Hourglass（沙漏包）都是巴黎世家本季亮點 。（圖／品牌提供、翻攝自YouTube）

然而不少品牌在形象廣告上都兼具社會正面意義，日前PUMA 就請到國際名模溫妮哈洛 （Winnie Harlow）獨挑大樑，來自加拿大的 Winnie Harlow 在著名選秀節目《超級名模生死鬥》（America's Next Top Model）中一戰成名，躍升成為各大國際精品品牌爭相邀約的時尚圈新寵，儘管先天白斑症讓她的成長之路備受異樣眼光，Ｗinnie Harlow 以勇敢、自信的正向信念看待自己與眾不同的獨特美麗，在社群軟體 Instagram 上累積將近八百萬追蹤者，更獲選為 BBC 全球百大女性之一。她這回演繹 PUMA Kyron 鞋款，冷冽的靛藍與銀白交錯皮革鞋身，在漸進式橡膠包覆的鞋前側刻劃出獨特印記，也象徵品牌對於美麗的重新詮釋。





▲ PUMA 請到名模溫妮哈洛 （Winnie Harlow）演繹最新鞋款Kyron，NT$3,580。（圖／PUMA提供）