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科幻片《天能》炫強大功能錶款　Hamilton戲外推特別版

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▲▼ Hamilton 。（圖／公關照）

▲Hamilton Belowzero紅秒針款限量888只，68,500元。（圖／Hamilton提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由克里斯多夫諾蘭執導的科幻大片《天能》（TENET）將於7月底在台上映，屆時影迷可要看仔細了，戲中出現的功能強大錶款，是Hamilton（漢米爾頓）與電影團隊歷經18個月討論與研發的心血結晶，為慶祝此次與好萊塢最大規模合作，品牌特別推出BeLOWZERO特別版腕錶，46毫米黑色PVD塗層鈦金屬錶殼顯得霸氣。

▲▼ Hamilton 。（圖／公關照）

▲Hamilton與導演克里斯多夫諾蘭自編自導的科幻動作大片《TENET天能》密切合作。

《天能》電影團隊提出的錶款構思，是Hamilton發售錶款未有的功能，因此由品牌位於瑞士實驗室研發，成功將所需技術結合Khaki Navy卡其海軍系列BeLOWZERO腕錶錶盤顯示功能，提供數十款道具腕錶成品支援電影拍攝；而向粉絲發售的BeLOWZERO特別版腕錶，雖沒有電影中的超炫功能，但依然酷味十足，共有藍色或紅色尖頭秒針兩款，各限量888只，同時配備電影美術指導納森克羅利發想自電影色彩的錶盒。

▲▼ Hamilton 。（圖／公關照）

▲▼ Hamilton 。（圖／公關照）

▲Hamilton Belowzero紅秒針款限量888只（上）68,500元，其獨特包裝由《TENET天能》電影美術指導納森克羅利創作。
 

談及鐘錶品牌與電影最知名的合作，歐米茄（OMEGA）與007系列電影肯定榜上有名，最後一次飾演007龐德的英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig），在因新冠肺炎延後至11月上映的新片《007：生死交戰》中，照例戴上歐米茄錶出生入死，但有別於以往，此款錶是他與品牌、電影團隊討論設計，一同催生海馬潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台007版腕錶。

▲▼ 歐米茄OMEGA 007電影 。（圖／公關照）

▲丹尼爾克雷格在最新007電影中戴海馬潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台007版腕錶，NATO錶帶款265,000元。（圖／歐米茄提供 ）

關鍵字：

Hamilton, 漢米爾頓, OMEGA, 歐米茄
fashion.net

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