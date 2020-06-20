日本蜻蜓牌橡皮擦換上粉嫩新包裝！質感莫蘭迪色系　文具控必收

編輯／Emily 圖／翻攝自tombow.com、seedr.co.jp、IG@tombowpencil

日本Tombow蜻蜓牌的MONO橡皮擦非常有名，是很多人鉛筆盒裡的必備品，招牌的藍、白、黑三條線包裝多年來沒變過，但最近居然一改舊有形象，換上粉嫩的莫蘭迪色新包裝，原本功能就已經極佳，再換上時尚新色，根本讓人沒有抵抗力，文具控絕對必收。

日本Tombow文具新推出的「限定色SMOKY COLOR」系列整體為煙燻莫蘭迪色系，選擇了米白、奶茶棕、淺粉紅、薰衣草紫、天藍五種近期很流行的顏色，將自家文具改頭換面，用時尚的全新配色吸引更多族群，原本蜻蜓牌的愛用者，看到唯美新包裝更是心動。

「限定色SMOKY COLOR」系列品項除了當家商品MONO橡皮擦之外，還有可以旋轉出橡皮擦的MONOgraph自動鉛筆，以及黏著力強的Pit口紅膠。原本的熱銷品換上新包裝可愛度大增，五種顏色都超美，好想包色、收全套，這系列限量販售，已經在日本開賣。

▲MONO橡皮擦售價100日圓不含稅（約台幣27元）、MONOgraph自動鉛筆售價350日圓不含稅（約台幣96元）、Pit口紅膠售價120日圓不含稅（約台幣33元）。

日本經常推出許多可愛又兼具實用性的文具，之前推出「透明橡皮擦」引發話題的文具品牌Seed，新推出可以自己DIY的手作橡皮擦組合包，內有黑、白、紅、藍、黃多種顏色的材料，照著說明書加熱攪拌，可以依個人喜好配色，用不同色塊組合，還能做出渲染效果，放入方型模具後塑型，就能簡單完成一塊獨一無二的彩色橡皮擦。這款售價500日圓不含稅（約台幣138元）。





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