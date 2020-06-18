威爾史密斯女兒成運動品牌全球代言人！「神複製老爸」氣場無敵

記者鮑璿安／台北報導

國際巨星威爾史密斯（Will Smith）之女薇洛史密斯（Willow Smith）年僅19歲就散發過人氣場，身兼模特兒以及歌手身份的她，如今傳出好消息，正式拿下日本運動品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）全球代言人身份，只見薇洛史密斯以傲視眼神拍攝形象照，沉穩姿態絲毫不輸給老爸。

▲威爾史密斯之女薇洛史密斯升格Onitsuka Tiger 全球代言人。（圖／品牌提供）

威爾史密斯之女薇洛史密斯頂著星二代光環闖蕩演藝圈，年僅19歲就以強大氣場征服各界，此次Onitsuka Tiger宣佈她成為品牌全球代言人，品牌創意總監Andrea Pompilio提到：「薇洛不加矯飾的自然之美，傳遞著新世代女孩的堅毅、以及她對地球環境的深愛。」在薇洛史密斯出鏡的秋冬形象照中，她換上簡潔運動內衣，細肩帶俐落線條勾勒出她的健美身軀；而後披上一件寬鬆外套，隱約露出緊實手臂線條，薇洛一如既往沒有多餘表情，而是以強大表現力駕馭各種時尚Pose，多張形象照都傳遞驚人氣場。

▲薇洛史密斯厭世臉氣場超狂，頗有老爸威爾史密斯的影子 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

換個造型，薇洛綁起髒辮在自然背景下擺拍，運用大地色系風衣展現混搭時尚，腳踩厚底高筒靴，完美消化鋸齒鞋跟，搭配印花leggings絲毫不顯突兀，還不忘比出「功夫」造型，一舉一動散發老爸威爾史密斯的武打魅力。此外，薇洛史密斯說道： 「我很開心能與品牌一起為世界帶來正面積極的影響。」除了運動界，薇洛也深受時尚品牌青睞，日前就出鏡Marc Jacobs品牌廣告讓人眼前一亮，另外，早在2016年她就曾擔任香奈兒CHANEL品牌形象大使，也是品牌史上頭一遭請到黑皮膚的名人合作，展現多元文化。