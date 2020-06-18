GUCCI用再生尼龍打造全新可持續系列　「反光感老花」單品很潮！

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

實行永續願景幾乎是時尚圈各品牌現下共同的展望，近期GUCCI由創意總監Alessandro Michele推出全新的可持續系列「OFF THE GRID」，進一步延續品牌當初推動「古馳平衡計畫」的環保願景，以100％再生尼龍為主要面料，印上帶有反光感的經典老花紋路，一口氣推出多款中性風格單品，不只在永續道路上邁開大步，同時也試圖突破性別框架。

在 Instagram 查看這則貼文 Gucci（@gucci）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 16 日 上午 7:23 張貼

「OFF THE GRID」系列由創意總監Alessandro Michele所設計，推出包括行李箱、鞋履、包款與中性服裝單品，依據可持續生產標準，選用ECONYL®再生尼龍材質為主要面料，就連五金部分也採用循環黃酮、循環黃金和不含溶劑的黏合劑等循環材料，生產過程中產生的皮革廢料也將透過回收進行循環再生，絲毫不浪費任何一點資源。

GUCCI所屬Kering開雲集團日前也迎來一位重量級人物加入董事會團隊，邀請女星艾瑪華森（Emma Watson）擔任可持續發展委員會主席，推動集團未來永續經營的走向，當然也包括了GUCCI的「古馳平衡計畫」，致力於保護自然、降低對環境的影響，本次的「OFF THE GRID」便是「古馳平衡計畫」的重要一環。

全新「OFF THE GRID」採用中性風格設計，主要以黑、亮橘與鮮黃色的尼龍單品為主，上方印有經典老花紋路，營造出細緻的反光感，推崇環保的同時，設計依然相當新潮、時髦。



▲水桶包NT＄64,800、手提包NT＄52,900。



▲多功能亮橘小型後背包NT＄68,900、亮黃迷你多功能包NT＄32,800。

▲亮橘運動鞋NT＄23,000、高筒運動鞋NT＄24,600。

▲亮橘漁夫帽NT＄15,600。

BURBERRY於今年春夏推出的「ReBurberry Edit」系列，採用由漁網、碎布、工業塑膠回收再生而成的尼龍纖維紗線製作，還有可經由生物分解的配件單品；而PRADA的再生尼龍「Re-Nylon」系列也是其鼎鼎大名永續計畫之一。精品圈之外，快時尚產業如H&M、UNIQLO⋯⋯也都有其著名的永續系列。

在 Instagram 查看這則貼文 Burberry（@burberry）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 22 日 上午 4:58 張貼

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