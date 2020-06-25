「史努比風扇」握柄還原可愛身型　超萌狗臉趕走夏天熱氣

編輯／Emily 圖／翻攝自okaimono-snoopy.jp、kakaofriends.com

天氣越來越熱，許多廠商開始推出不同造型的手持小風扇，像迪士尼、三麗鷗家族的款式都很受歡迎，《PEANUTS》漫畫的人氣主角史努比也跟上這一波風潮，推出多款可愛的「史努比風扇」，用超萌的狗狗臉來幫你趕走熱氣，今年夏天就選這一支了。

「史努比風扇」有多種款式，第一款是「史努比體型迷你風扇」，也是最可愛的款式，整個風扇仿造史努比體型，風扇部份就是史努比的臉，握柄則是他的身體，還配上一雙大大的狗耳朵，造型超級萌，有普通版史努比和戴墨鏡的Joe Cool版。

這款風扇有LED燈功能，旋轉起來會發出彩色光，有強、弱兩段式風量調節，附有背帶方便外出攜帶，售價1,958日圓（約台幣541元）。

第二款是「史努比手持風扇」，這款有兩種造型，一個是淺藍色，中心印了糊塗塌客，風扇上頭則有吃冰淇淋的史努比；另一款是黑白配色，風扇部份做成Joe Cool版墨鏡史努比，同樣加了狗耳朵，握柄部份都是圓柱狀，手持比較好拿，售價2,178日圓（約台幣602元）。

第三款是「修長輕便版手持風扇」，握柄比上一款更修長、好握，輕便設計適合帶去戶外旅遊，這系列有粉紅、淺藍、黃+白、黑色四種花色，清涼活潑的配色好有夏日氣息，每一款中間的史努比圖案都不同，售價2,178日圓（約台幣602元）。

除了史努比有推出風扇系列，韓國KAKAO FRIENDS的萊恩跟Apeach也推出消暑的手持小風扇，萊恩款是深藍色，風扇上有趴著的呆萌萊恩，他頭頂墨鏡、換上夏日服裝；Apeach款是少女的粉紅色，風扇上趴著閉眼的Apeach，頭頂愛心墨鏡、繫上可愛領巾。這系列不只能手持，還可以轉換角度擺在桌上吹，售價25,000韓元（約台幣611元）。

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