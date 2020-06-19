張曼玉戴過的葫蘆珠寶改版　劉詩詩接棒秀好運成雙設計

▲Qeelin代言人劉詩詩佩戴Double Wulu系列珠寶。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

成對的設計擁有美好的寓意，特別容易吸引目光，華人珠寶品牌2004年在坎城影展由張曼玉佩戴而首度曝光的Wulu系列葫蘆珠寶，今年迎來兩個葫蘆成雙的新款設計Double Wulu，一大一小的葫蘆串在一起，象徵好事成雙的祝福，新任代言人劉詩詩一身紅搶先戴上新珠寶，神采奕奕。

▲劉詩詩一身紅裝搭配Double Wulu系列珠寶神采奕奕。



形狀如華人世界幸運數字「8」的葫蘆珠寶，首次以一大一小葫蘆串聯形式亮相，全由18K玫瑰金鑲鑽打造Double Wulu優雅線條，傳達雙倍好運之意，款式包括項鍊、戒指、手環、耳釘與垂墜式長耳環。

▲Qeelin Double Wulu 18K玫瑰金鑲鑽耳釘（左）未定價，垂墜式耳環219,500元。



▲Qeelin Double Wulu 18K玫瑰金鑲鑽手鐲（左）155,500元，項鍊115,500元。

設計風格充滿詩意的巴黎珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），經典的指間戒也有不少成雙款式，例如Two Butterfly、Frivole、Magic Alhambra珍珠母貝戒指等，蝴蝶、花朵或幸運草圖騰成對亮相，並各自在指間停駐或綻放，優雅且吸睛。

▲梵克雅寶Two Butterfly指間戒（左）720,000元，Magic Alhambra黃K金珍珠母貝指間戒180,000元。（圖／梵克雅寶提供）

