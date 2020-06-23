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迪士尼瑪莉貓抱枕療癒人心！輕拍、撫摸尾巴竟會動　就像養了真的寵物

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編輯／Emily　圖／翻攝自qoobo.info、takaratomy-arts.co.jp

想要養隻貓咪當寵物，卻無法如願嗎？日本Qoobo推出了一款貓尾抱枕機器人，輕拍、撫摸抱枕，上面的尾巴就會輕輕擺動，就像在摸真的貓一樣，非常療癒。最近他們和迪士尼合作，推出瑪莉貓款式的貓尾抱枕，白色毛毛配上粉紅蝴蝶結超級可愛，有了它就像養了真正的瑪莉貓。

▲瑪莉貓貓尾抱枕。（圖／翻攝自qoobo.info）

▲瑪莉貓貓尾抱枕。（圖／翻攝自qoobo.info）

日本Qoobo的貓尾抱枕設計成圓型，配上一條長尾巴，看起來就像一坨蜷曲的貓咪，外層鋪上軟軟的毛，裡面則裝置了感應器，尾巴會隨著撫摸的力道，方式，產生不同的擺動，搖擺的樣子讓你感覺像在和真實的貓咪互動，更能產生滿足感、療癒身心。

▲瑪莉貓貓尾抱枕。（圖／翻攝自qoobo.info）

▲瑪莉貓貓尾抱枕。（圖／翻攝自qoobo.info）

最新款就是迪士尼的瑪莉貓聯名款，純白毛色配上粉紅蝴蝶結，可愛造型直接融化少女心，直徑約32公分，使用前要先充電，充滿大概要花4小時，可以連續使用約8小時，抱著、坐著、躺在上面睡覺都很適合，就像有了真正的瑪莉貓陪伴。這款抱枕售價16,000日圓不含稅（約台幣4,423元），預計6月30日上市，還預告會有第二彈商品，讓人好奇又期待。

▲瑪莉貓貓尾抱枕。（圖／翻攝自qoobo.info）

▲瑪莉貓貓尾抱枕。（圖／翻攝自qoobo.info）

▲瑪莉貓貓尾抱枕。（圖／翻攝自qoobo.info）

喜歡迪士尼抱枕類商品的話，也可以看看日本T-ARTS推出的「Mocchi Mocchi」娃娃抱枕系列，這系列將眾多迪士尼角色做成方方扁扁的形狀，就像麻糬一樣柔軟好捏，抱起來超舒服。其中有個小熊維尼和小豬的抱枕娃娃超可愛，維尼、小豬都變成胖胖的形狀，臉上加了可愛紅暈，整體色系變成粉嫩的桃紅，看起來好有戀愛感，抱下去超級療癒。這兩款售價2,990日圓不含稅（約台幣826元）。

▲瑪莉貓貓尾抱枕。（圖／翻攝自qoobo.info）

▲瑪莉貓貓尾抱枕。（圖／翻攝自qoobo.info）

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關鍵字：

迪士尼, 瑪莉貓, 貓尾, 貓咪, 抱枕, 尾巴
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