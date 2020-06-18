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「先把讓你煩躁的事情寫下來」幫助緩解焦慮不安的4個小技巧　

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▲緩解焦慮感的4個小技巧。（圖／翻攝IG）

▲不少現代人容易有焦慮不安感，其實透過幾個小動作就能幫助緩解。（圖／翻攝IG@kkmmmkk、@sachi_fujii_official）

編輯／Molly　

現代人生活步調快速，加上每天處於爆炸性的資訊和工作壓力之下，不少人常會出現焦慮感，就算沒什麼事發生，也常會不自覺的不安、煩惱亂想。如果你也容易有這種狀況，快把下面4個能幫助緩解焦慮的技巧學起來，透過簡單小動作幫助放鬆心靈。

▲緩解焦慮感的4個小技巧。（圖／翻攝IG）

▲繁雜的小事聚在一起容易引起煩躁感，可先把當下無法處理的事情記下來。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

1.把焦慮的事情記錄下來

有些繁雜的小事，單件單件來看，可能不難處理、所需花費的時間也不多，但若是同時出現撞在一起，就容易讓人感到煩躁，甚至吃飯、睡覺時都會不自覺地想著這些事，越來越焦慮。這時候可先做個「記錄」的動作，用記事本或手機備忘錄把當下無法解決的事情記下來，先專心解決能先處理的事。

2.先降低期望值

很多時候，人們會感到失望其實並不是事物本身不好，而是因為沒達到自己的
心理預期，導致落差感太大。可提前幫自己降低期望值，不先為事情、自己或他人預設過高的期望，甚至可以先做點最壞的打算，讓心理預期不要太高，自然就不容易變得焦慮。

▲緩解焦慮感的4個小技巧。（圖／翻攝IG）

▲進入深度閱讀狀態能帶來平靜和安心感。（圖／翻攝IG@ahc.official）

3.深度閱讀一本書

當你感到壓力大、很焦慮的時候，找出一本書，認真地讀至少半小時，不管何種類型的書或內容都沒關係，重要的是要認真看，認真投入書中情節或把書中所闡述的內容讀進去，這種深度閱讀體驗能帶給人平靜和安心感，幫助緩解焦慮。

4.無法控制的事別亂想

努力很重要，但生活中有些事情不是只靠努力就一定能做到，也不是所有事情都是可人為控制的，就像是意外永遠都是突然發生的，老是擔心會不會發生「意外」，不僅白費力氣時間，也只是讓自己越來越恐慌，沒有其他實質幫助。所以，把自己能掌握的事情盡力做好，無法控制的事情就不要多想、亂想。

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關鍵字：

心理現象, 心理學, 焦慮, 煩躁, 不安, 恐慌, 舒緩, 緩解, 舒壓, 方法, 技巧
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