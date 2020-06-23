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鍋寶氣炸鍋10780元➔2890元還有隱藏版優惠！3個理由讓你非買不可

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文／C編

氣炸鍋可以說是這幾年最夯的家電之一。盤點網友大讚的三大優點，讓人覺得不買不行，光是減油80%就讓人心動，而且容易操作，想當「偽大廚」就靠它。購物平台「Her和她」正有下殺優惠，原價10780元的鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組，現在只要2890元，Her會員輸入折扣碼「loveher」還能再享優惠價，不買對不起自己。

▲her和她鍋寶氣炸鍋。（圖／Her）

▲鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組 （含氣炸鍋配件+炒鍋+料理刀），原價10,780元、特價2,890元，Her會員輸入折扣碼「loveher」即再享優惠價。點我購買。

優點1：減油80%，吃炸物也不怕胖

「好想吃薯條」、「想來點雞塊解饞」，這些聲音時不時就會浮現腦海，炸物雖然好吃，但熱量令人卻步，用氣炸鍋是折衷的好辦法，內建新一代TURBO氣旋對流科技，以強勁風扇加速鍋內熱氣旋對流，讓食物均勻受熱，烘烤快速，重點是不需要用太多油，也少掉很多煩惱，輕鬆滿足味蕾。

▲Her和她鍋寶氣炸鍋。（圖／Unsplash）

▲薯條、牛排，都讓人食指大動。（圖／Unsplash）

優點2：隨時變身「偽大廚」

這台鍋寶數位健康氣炸鍋擁有8大自選菜單，包括薯條、肉類、海鮮、蛋糕、披薩、烤魚、牛排、雞腿，只要將食材丟進去，按下按鈕，就可以做出美味的料理，方便又快速，即使完全不懂料理，也可以輕鬆做出大師級佳餚，而且完全不需要顧火侯，不僅是零廚藝的救星，也是懶人的福音。

▲Her鍋寶氣炸鍋。（圖／Her）

▲氣炸鍋讓料理變輕鬆。

優點3：租屋族半夜也能想吃就吃

很多租屋族居住空間小，要準備一大堆鍋碗瓢盆下廚，感覺「阿雜」，但天天外食不是辦法，這時候氣炸鍋就非常方便，油煙少、隨時能煮，也能買些冷凍食物囤著，無論想要義大利麵、薯條甚至炒飯，放進氣炸鍋就能搞定，隨時吃到。

「Her和她」推出「寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組」超級優惠價，含烤模、烤盤、串燒架、烤架、烤叉等配件，再送金鑽不沾炒鍋、玫瑰料理刀，原價10780元、超級特惠價2890元，Her會員輸入折扣碼「loveher」還能再享優惠價，看氣炸鍋很久了嗎？該入手了！

▲Her和她鍋寶氣炸鍋。（圖／Unsplash）

▲鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組 （含氣炸鍋配件+炒鍋+料理刀），原價10,780元、特價2,890元，Her會員輸入折扣碼「loveher」即再享優惠價。點我購買。

關鍵字：

氣炸鍋, 鍋寶, 煮飯, 生活, Her和她, Her
fashion.net

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